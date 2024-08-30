В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

Во временно оккупированном Крыму в ночь на пятницу, 30 августа, прогремели взрывы.
Местные жители отмечают, что слышали пять взрывов. Четыре из них произошли над Кировским - три в районе аэродрома Кировское и один возле железнодорожной станции.
Еще один взрыв был в районе Джанкоя. Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер".
В минобороны страны-агрессора России жалуются, якобы ночью была атака дронов на Крым. В российском ведомстве говорят, будто ПВО оккупантов сбила над полуостровом два беспилотника.
"Минсказок России утверждает, что ночью над Крымом сбили два украинских беспилотника. А сколько не сбили, молчит", - отмечается в публикации "Крымского ветра".
Взрывы в Крыму - последние новости
Напомним, 22 августа жители Севастополя услышали сильные взрывы в районе порта "Кавказ" Краснодарского края РФ. После взрывов в порту поднялся огромный столб огня и дыма. В результате удара по порту на дно пошел "Конро Трейдер " - единственный паром, который функционировал между Россией и оккупированным городом Керчь. Военно-морские силы ВСУ якобы ударили по парому с топливом украинской ракетой "Нептун".
После этого сообщалось, что последствия удара по "Кавказу" до сих пор устраняют - РФ остановила паромное сообщение с Крымом. После потопления "Конро Трейдера", который перевозил вагоны с топливом, Керченская паромная переправа не работает, заявили в Минтранспорта РФ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста. Президент Украины отреагировал на заявления ГУР относительно планов уничтожить Крымский мост и отметил, что украинские разведчики "умеют удивлять инфопространство".
Читайте также:
- В МИД Ирана рассказали планирует ли Тегеран передачу баллистики России - Боррель
- Наступление РФ на Покровск: оккупанты проводят две операции для окружения ВСУ
- Войска РФ выбили ВСУ из села Коренево на Курщине - DeepState
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред