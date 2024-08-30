УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

Алёна Воронина
30 августа 2024, 08:37
129
Несколько взрывов прозвучало возле аэродрома и возле железнодорожной станции в Кировском, еще один - над Джанкоем.
Взрывы в Крыму
В Крыму прогремели взрывы/ коллаж: Главред, фото: скрин

Во временно оккупированном Крыму в ночь на пятницу, 30 августа, прогремели взрывы.

Местные жители отмечают, что слышали пять взрывов. Четыре из них произошли над Кировским - три в районе аэродрома Кировское и один возле железнодорожной станции.

Еще один взрыв был в районе Джанкоя. Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер".

видео дня

В минобороны страны-агрессора России жалуются, якобы ночью была атака дронов на Крым. В российском ведомстве говорят, будто ПВО оккупантов сбила над полуостровом два беспилотника.

"Минсказок России утверждает, что ночью над Крымом сбили два украинских беспилотника. А сколько не сбили, молчит", - отмечается в публикации "Крымского ветра".

Взрывы в Крыму - последние новости

Напомним, 22 августа жители Севастополя услышали сильные взрывы в районе порта "Кавказ" Краснодарского края РФ. После взрывов в порту поднялся огромный столб огня и дыма. В результате удара по порту на дно пошел "Конро Трейдер " - единственный паром, который функционировал между Россией и оккупированным городом Керчь. Военно-морские силы ВСУ якобы ударили по парому с топливом украинской ракетой "Нептун".

После этого сообщалось, что последствия удара по "Кавказу" до сих пор устраняют - РФ остановила паромное сообщение с Крымом. После потопления "Конро Трейдера", который перевозил вагоны с топливом, Керченская паромная переправа не работает, заявили в Минтранспорта РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста. Президент Украины отреагировал на заявления ГУР относительно планов уничтожить Крымский мост и отметил, что украинские разведчики "умеют удивлять инфопространство".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России новости Крыма взрыв атака дронов
Реклама

Главное за день

США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине

США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине

09:41 Мир
РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: пострадали 9 человек

РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: пострадали 9 человек

09:04 Украина
Александр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии Беларуси

Александр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии Беларуси

09:00 Интервью
Все главные новости
Реклама

Популярное

Получится идеально насыщенный вкус: известный повар раскрыл секрет, как квасить капусту 9689

Получится идеально насыщенный вкус: известный повар раскрыл секрет, как квасить капусту

Китайский гороскоп на завтра 30 августа: Кроликам - жертвы, Свиньям - проблемы 7945

Китайский гороскоп на завтра 30 августа: Кроликам - жертвы, Свиньям - проблемы

Чего очень сильно боятся мыши - хитрости, которые реально помогают 7819

Чего очень сильно боятся мыши - хитрости, которые реально помогают

Почему желток яйца при варке синеет и можно ли его есть 3626

Почему желток яйца при варке синеет и можно ли его есть

Последние новости

09:41

США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине

09:33

Король голый: почему статус России как сверхдержавы - карикатурное преувеличениемнение

09:30

Чем отмыть застарелую ржавчину с унитаза: легкий, но очень эффективный способВидео

09:29

Гороскоп на завтра 31 августа: Тельцам - счастливый день, Водолеям - сумасшедшая удача

09:19

"У него всегда были молодые": молчун Меладзе завел фаворитку после развода

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:04

РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: пострадали 9 человек

09:00

Александр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии Беларуси

08:37

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

08:29

Откуда ВСУ могут Паляницей ударить по Москве: названо два опасных для РФ города

Реклама
08:25

Войска РФ выбили ВСУ из села Коренево на Курщине - DeepState

07:46

Изменила с другим: муж предательницы Галины Безрук объявил о разрыве с ней

07:28

Наступление РФ на Покровск: оккупанты проводят две операции для окружения ВСУ

07:05

Даже гениям будет сложно: надо найти спрятанный ключ за 7 секунд

06:41

В Сумах - взрыв и пожар: армия РФ ударила по инфраструктуре города

06:10

Как Южная Корея хочет вытеснить с рынка Китай и Россиюмнение

04:42

Принесут богатство и счастье: какие картины должны быть в квартире по фэн-шуй

04:30

Елена Мозговая сменила имидж и перестала быть похожей на себя

04:00

Маша Кондратенко прокомментировала слухи о романе с известным певцом

03:45

4 самых лучших способа, как отмыть плитку в ванной: все загрязнения бесследно исчезнутВидео

02:47

В МИД Ирана рассказали планирует ли Тегеран передачу баллистики России - Боррель

Реклама
02:36

Россияне паникуют: враг боится захода украинских ДРГ на Курскую АЭС - Свитан

02:00

Почему стоит каждое утро выпивать стакан теплой воды: полезный фактВидео

01:47

Паралимпиада-2024: на каком месте Украина и сколько медалей уже завоевала

01:30

Блэкаут и уничтожение каскада ГЭС в РФ: названы главные цели для баллистики ВСУ

01:08

РФ использовала в Украине арктических морпехов и странную технику - Плетенчук

00:26

В ЕС обсудили возможность дать разрешение бить ВСУ по РФ: выводы встречи

00:08

Прикоснулся к легенде: Потап засветился в компании мировых знаменитостей

29 августа, четверг
23:31

Никаких переговоров не может быть: оппозиционер РФ заявил о войне в Украине

23:27

Демин впервые раскрыл правду про роман с Мишиной: "Почему исчезла внезапно?"

22:50

"Война не по сценарию Путина": в ОП намекнули на продолжение Курской операции

22:48

Венгрия доигралась: из-за политики Орбана в ЕС возможен бойкот

22:42

Кремль может отвернуться от Курской области в обмен на войну в Украине

22:06

Новый член семьи: Дзидзьо удивил поклонников пополнением

22:05

Командующие НАТО тайно встретились в Дрездене: украинцы также присутствовали

22:04

"Положить конец войне": Украина должна использовать F-16, где это нужно - Павел

22:03

Катастрофа F-16 ВСУ: западные СМИ узнали о версии с "дружественным огнем"

21:20

Катастрофа для Путина: в МИД Швеции сделали заявление о "Курской операции"

21:12

Путину светит арест по ордеру МУС: в Кремле анонсировали неожиданный визит

20:51

Как избавиться от слизней: топ-5 креативных решений для садоводов

20:10

Путин может просить о мире: британский аналитик назвал условие

Реклама
20:08

Урожая можно и не увидеть: растения, которые нельзя сажать возле малины

19:34

Будут лить дожди, но не везде: какой будет погода 30 августа

19:27

"Смарт-часы" для садов и виноградников: ученые разработали находку для урожая

19:25

Крушение F-16 ВСУ: в CNN узнали имя погибшего украинского пилота

19:13

В Германии обвинили Путина в подготовке новой "холодной войны" против Украины

19:10

Ракета-дрон "Паляница" уничтожает враговмнение

18:32

Ценой всего 300 долларов: эксперты перечислили лучшие бюджетные смартфоны

18:31

"Мы не воюем с РФ": Рим не разрешает ВСУ бить итальянским оружием по России

18:30

Света будет больше: график отключения электроэнергии на 30 августа

18:10

Звезда "Слуги народа" рассказал про издевательства в полиции: "Били меня"

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять