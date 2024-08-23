Последствия удара по 'Кавказу' все еще устраняют: РФ остановила сообщение с Крымом

Российская Федерация остановила паромное сообщение между югом страны-агрессора и оккупированным Крымом из-за атаки в порту "Кавказ". Керченская паромная переправа не работает после того, как было потоплено судно, загруженное железнодорожными вагонами с топливом. Об этом заявило Министерство транспорта РФ.
"На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует", - говорится в сообщении.
В российском ведомстве говорят, что грузовые транспортные средства якобы "могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым".
Порт "Кавказ"
Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе, в Темрюкском районе Краснодарского края России. Это пятый по грузообороту порт РФ и второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска. Порт является одним из крупнейших пассажирских портов страны-агрессора России. Он позволяет принимать железнодорожные паромы, которые курсируют между портом и Варной в Болгарии.
Потопление парома "Конро Трейдер" - что известно
Напомним, 22 августа жители Севастополя услышали сильные взрывы в районе порта "Кавказ" Краснодарского края РФ. После взрывов в порту поднялся огромный столб огня и дыма.
В результате удара по порту на дно пошел "Конро Трейдер" - единственный паром, который функционировал между Россией и оккупированным городом Керчь. Военно-морские мили ВСУ якобы ударили по парому с топливом украинской ракетой "Нептун".
Как сообщал Главред, появились спутниковые снимки уничтоженного российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ". На кадрах видно поврежденную инфраструктуру порта после атаки Сил обороны Украины.
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