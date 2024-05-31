ВСУ повредили нефтебазу РФ в порту 'Кавказ': появились снимки последствий удара

Ракетным ударом по порту "Кавказ" возле оккупированной Керчи ВСУ частично разрушили нефтебазу российских оккупантов. Спутниковые снимки последствий удара Украины 31 мая от Planet Labs опубликовали "Схемы".
Согласно спутниковым снимкам, сделанным в тот же день, украинские военные повредили часть нефтяного терминала на территории порта "Кавказ" в Крыму.
"Степень поражения сооружения можно оценить, сравнивая снимки 31 мая с фотографиями, которые спутник сделал днем ранее", - говорится в сообщении.видео дня
Также на последних снимках видно, что из акватории порта оккупанты убрали крупные суда. Журналисты отметили, что по грузообороту порт "Кавказ" - пятый в РФ и второй после Новороссийска в Черноморско-Азовском бассейне.
По данным проекта Радио Свобода Крым.Реалии, нефтебаза в порту "Кавказ" является важной для поставки топлива на оккупированные территории - Крым, а также отдельные районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.
"Частичное поражение нефтебазы, а также вывод из строя железнодорожного парома "Авангард", в результате ракетного удара по Керченскому порту накануне, может существенно осложнить логистику для российской армии в Крыму и на южных фронтах", - отметили в сообщении.
Порт "Кавказ"
Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе, в Темрюкском районе Краснодарского края России. Это пятый по грузообороту порт РФ и второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска. Порт является одним из крупнейших пассажирских портов страны-агрессора России. Он позволяет принимать железнодорожные паромы, которые курсируют между портом и Варной в Болгарии.
Удар ВСУ по порту "Кавказ" в оккупированной Керчи 31 мая - детали
Напомним, в ночь на 31 мая в порту "Кавказ" вспыхнул мощный пожар, который был виден даже со спутника. По словам местных жителей, около трех часов ночи раздалось 8-10 взрывов.
Удар по паромной переправе и нефтяному терминалу порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ нанесли восемью ракетами РК-360МЦ "Нептун" украинского производства. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что ракеты достигли цели около двух часов ночи, а российские системы ПВО не смогли их сбить.
Как сообщал Главред, Генштаб ВСУ подтвердил, что это результат скоординированных действий Сил обороны. Военно-Морские силы ВС Украины поразили паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ" несколькими ракетами РК-360МЦ "Нептун". Эти удары произошли после уничтожения паромов Керченской переправы, которые использовались для военной логистики.
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