Паром выгорел и пошел на дно: спутник показал последствия удара по порту Кавказ

Появились спутниковые снимки на месте уничтожения российского парома Конро Трейдер в порту Кавказ Краснодарского края РФ.
На снимках, опубликованных Радио Свобода, зафиксирована поврежденная инфраструктура порта после удара Сил обороны Украины.
Отметим, что на кадрах Planet Labs за 23 августа видно паром и несколько небольших судов, стоящих неподалеку, которые могут быть повреждены в результате удара.
Кроме того, на фото также видна пораженная часть железнодорожного полотна, ведущая к воде, а также следы пожара, а у берега — припаркованные пожарные автомобили.
Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
Напомним, в результате удара по порту "Кавказ" на дно пошел единственный паром, который функционировал между РФ и оккупированным городом Керчь. Отмечается, что Военно-морские мили ВСУ якобы ударили украинской ракетой "Нептун" по парому с топливом.
Напомним, 22 августа жители Севастополя услышали сильные взрывы в районе порта Кавказ Краснодарского края РФ. Сообщалось, что после взрывов в районе порта поднялся огромный столб огня и дыма.
Ранее адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил, что паромные переправы будут важной целью для ударов ВСУ во время деоккупации полуострова.
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