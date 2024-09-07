Склад ракет из КНДР взлетел на воздух: новые детали мощных взрывов в РФ

Нанесен удар по складу боеприпасов в Воронежской области, рассказал Андрей Коваленко.

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В РФ уничтожен склад ракет из КНДР / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, KCNA

Ракеты производства Северной Кореи были уничтожены ударом по вражескому складу боеприпасов в селе Солдатское Воронежской области РФ.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Нанесен удар по складу боеприпасов в Солдатском, Воронежской области. Уничтожены корейские ракеты, которые Путин, унижаясь, фактически выпрашивал у Ким Чен Ына. Иранские ракеты ждет такая же участь", - написал Коваленко. видео дня

Кто такой Андрей Коваленко Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Ранее в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном в РФ сотен баллистических ракет малой дальности в РФ для использования в войне против Украины. В МИД Украины выразили глубокую обеспокоенность и заявили, что подтверждение этих фактов будет иметь для украинско-иранских отношений разрушительные последствия.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине. Россияне могут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности, заявил Шонн Белл.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен передавать Москве баллистические ракеты. Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщалось ранее, западные аналитики заявили, что Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

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