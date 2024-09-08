Оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы: есть погибшие и раненые

Сумская область ночью 8 сентября подверглась авиаудару врага. Последствиями стали разрушения и смерти людей. Об этом сообщили в Сумской ОВА.
Там отметили, что в результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей.
Также известно, что повреждены частные дома, автомобили.
Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
"Будьте осторожны и оставайтесь в укрытиях во время воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких!", - отметили в Сумской ОВА.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, в субботу вечером, 7 сентября, в Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре.
В ночь на субботу, 7 сентября, в Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги и предупреждения об атаке ударных беспилотников армии РФ. В результате атаки российских ударных БпЛА в нескольких районах Киева было зафиксировано падение обломков.
Во вторник утром, 3 сентября, Россия двумя баллистическими ракетами нанесла удар по Полтавскому военному институту связи. Прилет застал людей во время их эвакуации в бомбоубежище. Известно о более 200 раненых.
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