Готовят новые атаки: военный эксперт раскрыл вероятные мотивы атаки РФ на Львов

По словам Гетьмана, ракетные атаки на гражданские объекты не являются новой тактикой путинской армии.

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Почему Россия атаковала Львов / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что путинская армия в ближайшее время вероятно продолжит бить не только по энергетической инфраструктуре Украины, но и по гражданским объектам, как это произошло во Львове сегодня, 4 сентября.

Эксперт рассказал, что таким образом российские оккупанты будут пытаться посеять панические настроения внутри страны.

"26 августа был массированный обстрел Украины, целью которого была энергетическая инфраструктура, оккупанты били в том числе по Киеву. Атака на Львов - это удар по гражданскому населению. Удар был осуществлен для того, либо чтобы посеять панические настроения внутри страны, либо чтобы расшатать ситуацию", - рассказал Алексей Гетьман для ТСН. видео дня

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Гетьман предполагает, что такие удары по гражданским объектам скорее всего продолжатся.

"Пока что мы наблюдаем тактику ударов именно по гражданским объектам. Можно предположить то, для чего они это делают. Об этом я сказал ранее (посеять панику, расшатать ситуацию внутри страны). Я думаю, что они попытаются делать это в дальнейшем. Их интересует наша реакция на такие действия, реакция мирового сообщества. Если после этого будет решительная реакция от наших партнеров, то оккупанты, возможно, не будут этого делать дальше. Но если снова будет только беспокойство и взволнованность, о чем мы слышим много лет, то оккупанты улыбнутся и будут продолжать", - добавил эксперт.

По словам Гетьмана, ракетные атаки на гражданские объекты не является новой тактикой путинской армии.

"Раньше враг делал это единично, сейчас - один случай за другим. Эта тактика использовалась и раньше, но сейчас стала более активной", - резюмирует эксперт.

Атака РФ по Львову

Напомним, что 4 сентября РФ ударила по Львову "Кинжалами". В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К.

Во Львове в результате удара погибли 7 человек, среди них трое детей. Среди пострадавших - двое детей 10 и 15 лет и 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У 5 пациентов тяжелое состояние. Позже стало известно, что погибших уже трое - жертвой атаки также стала 14-летняя девочка.

Стали известны новые детали гибели целой семьи в результате удара по Львову. По предварительным данным ГСЧС, мужчина находился вместе с семьей на лестничной клетке дома, но в последний момент решил вернуться в квартиру за водой. В общем спасателям удалось спасти 12 человек.

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