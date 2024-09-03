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Россия применила новую ракету по Киеву: в Defence Express заявили об опасности для людей

Юлия Закрепа
3 сентября 2024, 13:10обновлено 3 сентября, 13:59
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Зенитные ракеты этого типа имеют довольно мощную боевую часть массой 180 килограммов.
Россия применила новую ракету по Киеву: в Defence Express заявили об опасности для людей
Украинская ПВО успешно сбила новую ракету РФ / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, фото из открытых источников

Во время атаки по Киеву в понедельник, 2 сентября, страна-агрессор Россия применила зенитную ракету 48Н6ДМ из комплекса С-400. Они опасны из-за их низкой точности попадания.

В Defense Express со ссылкой на собственные источники отмечают, что по официальному отчету Воздушных Сил, на утро 2 сентября были упоминания о том, что россияне применили четыре ракеты типа 48Н6ДМ от С-400 и одну ракету неизвестного типа.

"В случае с применением 48Н6ДМ к С-400 особая опасность заключается в том, что эти зенитные ракеты в режиме применения "поверхность-поверхность" имеют крайне низкую точность попадания, и в первую очередь могут угрожать именно гражданской инфраструктуре и обычным жителям", - говорится на сайте издания.

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С-400
Что известно о С-400 / Инфографика: Главред

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Аналитики добавляют, что зенитные ракеты этого типа имеют довольно мощную боевую часть массой 180 килограммов, снаряженную значительным количеством обломков, что усиливает поражающий эффект при попадании по объектам гражданской инфраструктуры.

Однако остается открытым вопрос, откуда происходил пуск этой ракеты от С-400 для удара по Киеву.

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что 3 сентября Россия ночью нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами". Отмечается, что вражеские цели были запущены из Курской области и с временно оккупированного Крыма. В результате противовоздушного боя было сбито 27 ударных дронов "Шахед", еще шесть - локально потеряны.

1 сентября Россия выпустила ракеты по колонне с зерном недалеко от Сум. Как сообщает Сумская ОГА, ракетный удар был нанесен по территории одной из громад Сумского района. Речь идет об автодороге Сумы-Харьков недалеко от села Верхняя Сыроватка, уточняют правоохранители.

РФ ударила ракетой по Запорожью, после чего 8-летний мальчик погиб. В результате вражеского удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом. В течение суток оккупанты 313 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области.

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