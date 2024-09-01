Россия выпустила ракеты по колонне с зерном неподалеку от Сум: все подробности

Среди погибших - 23-летний водитель грузовика.

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РФ снова атаковала Сумскую область / Коллаж Главреда. Фото: ОГП, скриншот видео (иллюстративное фото), УНИАН

В субботу вечером, 31 августа, Россия нанесла ракетный удар по колонне зерновозов в Сумской области. Есть один погибший и четыре раненых.

Как сообщает Сумская ОГА, ракетный удар был нанесен по территории одной из громад Сумского района. Речь идет об автодороге Сумы-Харьков недалеко от села Верхняя Сыроватка, уточняют правоохранители.

В результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

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В результате ракетного удара один человек - 23-летний водитель грузовика - погиб, еще четыре человека, тоже водителей, травмированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Офис генпрокурора отчитывается об открытии уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Как писал Главред, в ночь на 30 августа российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего возник пожар. Есть пострадавшие.

Еще раньше, 29 августа, Киев отразил одну из самых массированных воздушных атак россиян. В Днепровском, Голосеевском и Деснянском районах было зафиксировано падение обломков.

Кроме того, возросло количество пострадавших и погибших в результате удара России по Харькову 30 августа. В результате атаки известно уже о 6 погибших и 47 пострадавших.

Также Главред сообщал, как журналисты попали под удар РФ на Донбассе. Инцидент произошел на самом горячем направлении украинского фронта - Покровском.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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