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Россия ночью нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами", сбить удалось не все: детали

Алёна Воронина
3 сентября 2024, 08:47обновлено 3 сентября, 09:28
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Захватчики запустили по Украине четыре ракеты и 35 дронов "Шахед".
Атака дронов, сили ПВО
РФ ночью нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами"/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

Страна-агрессор Россия в ночь на вторник, 3 сентября, нанесла удар по территории Украины ракетами и дронами. Российские захватчики запустили четыре ракеты и 35 беспилотников "Шахед".

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что вражеские цели были запущены из Курской области и с временно оккупированного Крыма.

"В ночь на 3 сентября 2024 года враг нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской обл. и 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" (районы пусков - Курская обл, мыс Чауда - Крым). К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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В результате противовоздушного боя было сбито 27 ударных дронов "Шахед", еще шесть - локально потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала, отметили в Воздушных силах.

Также сообщается, что еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области и оккупированной Донецкой области.

"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях", - отмечается в сообщении.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

В ночь на 2 сентября РФ ударила по Киеву "Искандерами", Х-101 и дроном - силы ПВО уничтожили десятки ракет. В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Также ранее сообщалось, что РФ запустила по Украине 35 ракет различных типов и 23 дрона в ночь на 2 сентября. Защитники украинского неба уничтожили 9 баллистических, 13 крылатых ракет и 20 дронов.

Позже появились подробности одной из последних атак РФ на Украину. Во время последних ракетных атак Россия пыталась остановить работу всех АЭС на подконтрольной Украине территории, рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

В ночь на 3 сентября РФ ударила ракетой по Запорожью - 8-летний мальчик погиб, еще один ребенок в реанимации. В результате российской атаки погибла также 38-летняя женщина. 12-летняя девочка и 43-летний мужчина получили ранения.

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