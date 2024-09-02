В Польше просят сбивать ракеты России: в НАТО резко отреагировали на это

В НАТО подчеркнули, что право каждого члена Альянса защищать свое воздушное пространство, но предупредили о последствиях.

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Почему НАТО не хочет сбивать ракеты РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

В НАТО ответили главе МИД Польши Радославу Сикорскому на призыв сбивать российские ракеты, а именно, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать ракеты РФ, перед тем, как они войдут в их воздушные пространства.

Представитель НАТО заявил для Europa Press, что такие действия могут иметь последствия для всего Альянса, который "несет ответственность за то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России".

Специалист также отметил, что НАТО "не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта" в Украине.

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Он признал право каждого члена Альянса защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".

"Именно поэтому союзники должны продолжать тесные консультации", - добавил спикер.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивать ракеты над Украиной - обязательство Польши. Перехват ракет РФ над территорией Украины необходим, чтобы обезопасить польских граждан.

В Польше открестились от слов своего же министра о сбивании ракет РФ. МИД Польши назвал слова своего главы Радослава Сикорского о необходимости сбивать российские ракеты над Украиной его "личным мнением.

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