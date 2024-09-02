Несмотря на членство в НАТО: Турция подала заявку на вступление в альянс БРИКС - СМИ

По данным СМИ, Турция подала заявление на вступление в БРИКС несколько месяцев назад из-за отсутствия прогресса в переговорах о вступлении в Европейский Союз.

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Турция подала заявку на вступление в Альянс России и Китая / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Турция официально подала заявку на вступление в организацию БРИКС (членами которой являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия) из-за намерения усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно мнению администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, геополитический центр влияния смещается от развитых стран, что отражает стремление Турции развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, оставаясь при этом важным членом НАТО, отмечают источники, пожелавшие остаться анонимными из-за отсутствия полномочий предоставлять комментарии.

Чиновники администрации Эрдогана, знакомые с этим вопросом, отмечают, что новый дипломатический курс Турции частично является следствием разногласий с другими членами НАТО, которые возникли из-за тесных отношений Анкары с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году.

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В то же время турецкое Министерство иностранных дел и президентство отказались от комментариев.

"Турция, расположенная между Европой и Азией, подала заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад на фоне разочарования отсутствием прогресса в ее многолетней попытке присоединиться к Европейскому Союзу", - указывают источники.

Группа БРИКС, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, расширилась в этом году, приняв Иран, ОАЭ, Эфиопию и Египет, а Саудовскую Аравию пригласили присоединиться. БРИКС позиционирует себя как альтернатива западным институтам, таким как Всемирный банк и МВФ, предоставляя новым членам возможности доступа к финансированию через банк развития и расширение политических и торговых связей.

По данным журналистов, это расширение в значительной степени инициировал Китай, стремясь усилить свое глобальное влияние путем привлечения стран, которые традиционно являются союзниками США.

В материале говорится о том, что Турция рассматривает присоединение к БРИКС как возможность укрепить экономическое сотрудничество с Россией и Китаем и стать важным торговым каналом между ЕС и Азией.

"Она стремится стать центром экспорта газа из России и Центральной Азии, а также привлечь инвестиции от китайских производителей электромобилей, которые могут воспользоваться преимуществами таможенного союза Турции с ЕС для расширения доступа на европейский рынок", - отмечают журналисты.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Политика Турции в отношении Украины - что известно о БРИКС

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что некоторые европейские лидеры провоцируют начало Третьей мировой войны, тогда как он считает, что Путин стремится к миру.

Турция сохраняет нейтралитет в войне между Россией и Украиной, однако для президента Эрдогана критически важно, чтобы российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Эрдоган также подчеркнул, что Европейский Союз должен уже сейчас отказаться от ошибки, называя таковой начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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