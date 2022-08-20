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Климкин объяснил, кого на самом деле поддерживает президент Турции в войне в Украине

20 августа 2022, 09:10

Для Турции критически важно, чтобы Путин проиграл Украине. При этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган будет играть свою игру.

Эрдоган
Эрдогану не нужен успех России, считает Климкин / Reuters

Турция заняла нейтральную позицию в вопросе войны России против Украины. Однако президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану критически важно, чтобы в этой войне проиграл российский диктатор Владимир Путин.

Такое мнение озвучил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфре проекта "Разговоры о важном" на YouTube-канале ТСН.

"Турция с собой. Турция – это о Турции. Это позиция и вашим, и нашим. Это желание стать глобальным игроком. Оно есть у Эрдогана. Турция – это о Турции, это не о нас и не о РФ. Но для Турции критически важно, чтобы Путин проиграл Украине. И это с точки зрения безопасности в Черном море. Это с точки зрения желания Эрдогана говорить на уровне с Путиным, а не как региональный лидер с глобальным. Это также с точки зрения истории, поскольку Османская империя когда-то проиграла все войны Российской империи", - сказал Климкин.

По его словам, "никакой успех РФ не подходит Эрдогану, даже ментально".

"Поэтому с точки зрения эмоций Эрдоган точно на нашей стороне, а политически — будет играть свою игру", — отметил экс-глава МИД Украины.

Как писал Главред, 18 августа во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции - Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Трехсторонний саммит начался после двухчасовых переговоров тет-а-тет лидеров Турции и Украины.

Позже президент Украины заявил, что в ходе беседы Украина и ООН договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы.

Переговоры Зеленского и Путина

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

Как сообщает агентство Bloomberg, Путин намерен лично посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, на который уже был приглашен украинский лидер. Там якобы может состояться встреча Путина и Зеленского.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября 2022 на индонезийском острове Бали.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский дистанционно участвует в саммитах, однако нельзя исключать его личное прибытие на осенний саммит G20, который состоится в Индонезии. Зеленский может отправиться туда, если на саммит лично прибудет российский диктатор Владимир Путин.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москва действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

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