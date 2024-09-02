Нардеп-беглец Дмитрук 'засветился' в Лондоне: СМИ раскрыли, кто его сопровождает

Украинского депутата, который незаконно пересек границу, заметили с семьей в Великобритании.

https://glavred.info/ukraine/nardep-beglec-dmitruk-zasvetilsya-v-londone-smi-raskryli-kto-ego-soprovozhdaet-10593575.html Ссылка скопирована

Артема Дмитрука заметили в Лондоне / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/dmytruk.a, скриншот из видео hromadske

Народного депутата Украины Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу, заметили в Лондоне. Там мужчина, вероятно, находится с женой и дочерью. Об этом сообщило hromadske, ссылаясь на видео, предоставленное читателем.

На видео человек, похожий на Дмитрука, общается с продавцом в магазине техники в торговом центре Westfield London. Как отмечает издание, Дмитрука сняли в Лондоне 1 сентября 2024 года.

Рядом с ним была темноволосая женщина с маленькой девочкой, вероятно, это его жена Анастасия и их дочь Варвара. Последняя активность Анастасии в Instagram была шесть недель назад, когда она публиковала сториз из Лондона. Женщина тогда показывала Музей Виктории и Альберта.

видео дня

Видео, на котором, вероятно, Дмитрук находится в магазине в Лондоне:

Hromadske обратилось к нардепу за комментарием, однако ответа еще нет. Ранее журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщал, что Дмитрук пересек границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка", попросив временного убежища. Однако после этого он вылетел из Кишинева в Рим, а затем, вероятно, направился в Лондон или Стамбул.

Кто такой Артем Дмитрук? Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады. Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе. Дмитрук участвовал в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, которые хотели захватить власть в городе. 9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.

Побег Артема Дмитрука - что известно

Напомним, что вечером 25 августа Генеральный прокурор сообщил о подозрении нардепу Дмитруку в связи с его участием в нападении на граждан, в частности на правоохранителя, а также в покушении на похищение огнестрельного оружия.

Вскоре Дмитрука заметили в Молдове. Подозрение пророссийский депутат назвал "попыткой лишить его возможности вести политическую деятельность" и пожаловался, что за него "взялись спецслужбы".

29 августа Государственное бюро расследований объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего нардепа Артема Дмитрука. Во время пребывания в Одессе он вместе с сообщниками напал на милиционера, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности, и нанес ему телесные повреждения, пытаясь похитить оружие.

Как сообщал Главред, ГБР сообщило о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили народного депутата Артема Дмитрука через границу в Приднестровье. Следствие установило, что 23 августа 2024 года он незаконно пересек границу Украины в направлении Молдовы. Операция по переправке была тщательно спланирована, и все причастные к этому лица уже идентифицированы, включая участников со стороны Молдовы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред