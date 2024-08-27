Польша передаст Украине свои МиГ-29, но есть условие - Минобороны Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что Польша может рассмотреть возможность передачи Украине истребителей МиГ-29.

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В Польше ответили Зеленскому на просьбу передать МиГи / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/GeneralStaff.ua

Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29, как об этом просил президент Владимир Зеленский. Однако самолеты передадут только после получения более современной замены, например, заказанных в США F-35. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет портал Wirtualna Polska.

Польский министр сказал, что понимает потребности Украины, однако его страна должна заботиться и о собственной безопасности. Косиняк-Камыш подчеркнул, Польша уже сделала значительный вклад в поддержку Украины, но безопасность государства остается приоритетом.

"Я знаю, что Украина нуждается во многом оружии, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны", - сказал он. видео дня

Косиняк-Камыш отметил, что решение о передаче МиГ-29 могут принять только после укрепления польских Военно-воздушных сил новыми самолетами. Польша готова отдать Украине советские истребители, когда получит американские F-35, которые уже страна уже заказала в США.

"Только после получения новых самолетов можно будет по-другому распоряжаться старыми самолетами, такими как МиГ-29, которые сейчас все еще используются в частности для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства. Тогда мы будем принимать решения", - добавил он.

Истребитель МиГ-29 МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum - "точка опоры") - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Был разработан в 1970-х годах в Исследовательском конструкторском бюро имени Микояна, передает Википедия. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортового орудия всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях препятствий, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Самолеты для Украины - новости по теме

Напомним, во вторник, 26 августа, президент Зеленский рассказал, что хотел бы добиться согласия от Польши на передачу советских истребителей, в частности МиГ.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил передачу первой партии F-16. Сроки поставок самолетов постоянно сдвигались, в частности из-за особенностей обучения украинских пилотов и обустройства необходимой инфраструктуры.

Истребители уже успешно отработали во время масштабной атаки России по украинской энергетической инфраструктуре.

Также Украина получит от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5 в рамках нового пакета помощи. Кроме этого, Франция планирует подготовить для Украины бригаду из 4500 военных.

Как сообщал Главред, 29 мая Швеция объявила о передаче Украине самолета радиолокационного отслеживания Saab 340 AEW&C (ASC 890) как часть рекордного пакета помощи. Самолет оснащен радаром Erieye, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии до 450 км. Это значительно улучшит способность Украины отслеживать и контролировать воздушное пространство, а также будет поддерживать эффективность истребителей F-16.

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