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Украина потеряла истребитель МиГ-29: что известно

Руслана Заклинская
16 августа 2024, 22:13обновлено 16 августа, 23:10
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Российские оккупанты несколько раз ударили баллистическими ракетами по Днепру, под удар попал украинский МиГ-29.
Украина потеряла истребитель МиГ-29: что известно
Россияне уничтожили украинский МиГ-29 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, armyinform.com.ua

В пятницу, 16 августа, российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по Днепру. В результате вражеского удара Украина потеряла истребитель МиГ-29. Об этом сообщил полковник Юрий Игнат в Facebook.

"К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью - все живы здоровы. Война..." - написал Игнат.

Воздушное командование "Восток" в комментарии "УП" сообщило, что около полудня враг нанес удар по Днепру тремя ракетами "Искандер-М". А около 17:00 россияне осуществили повторный баллистический удар. О последствиях ударов в командовании не сообщили.

видео дня

Впоследствии полковник Юрий Игнат подтвердил, что в результате повторного удара Украина потеряла истребитель МиГ-29. Все члены экипажа остались невредимыми.

Истребитель МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum - "точка опоры") - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Исследовательском конструкторском бюро имени Микояна, передает Википедия.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортового орудия всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях препятствий, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Уничтожение российских самолетов - удар по аэродрому "Оленья"

27 июля украинские дроны поразили российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Атака произошла вблизи Оленегорска, где базируется стратегическая авиация России.

Источник в украинской разведке сообщает, что 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

Также военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что удар по аэродрому "Оленья" может быть более разрушительным для россиян, чем сейчас известно Украине. Во время этой атаки украинские дроны впервые залетели на расстояние 1800 км.

Позже представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что на аэродроме "Оленья" поразили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

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