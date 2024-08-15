'Это безумие - они сбивают своих же': раскрыт существенный недостаток самолетов РФ

Российские истребители "проигрывают" на поле боя западной авиации.

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Какие преимущества F-16 над российскими Су / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, ВВС США

Отличия между F-16 и российскими истребителями есть, согласился в интервью Суспільному полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер. К тому моменту, пока западная авиация вступит в бой, россияне "с десяток раз опозорятся", уверен он.

При этом F-16 не задумывался как такой, который должен воевать в одиночку.

"Для него есть много вспомогательных вещей. Мы получаем разведданные, объединяем их, создаем целостную картину воздушного пространства. Как только F16 включит дисплей и системы, будет видеть все поле битвы", - отметил Фишер. видео дня

В России, добавил он, тоже есть самолет, собирающий информацию в том числе для истребителей - А-50 Mainstay, подобный нашему AWACS.

"Но несмотря на все, они умудряются сбивать своих же. Это безумие, когда экипаж миссии A-50, ребята, которые управляют воздушным пространством, сами себя сбивают. Удивительный талант", - высказался Фишер.

А вот то, как Запад справляется с F16 - это золотой стандарт, подчеркнул Фишер.

"России никогда не удавалось такого. РФ хочет влезть в то, что мы называем "визуальной ареной". Речь идет вот о чем: истребитель может пустить ракету в цель на большом расстоянии. Вы даже не видите ее визуально, все происходит на радаре. Если промахнулись, можете начать преследование цели и в конце концов попадете на ту самую визуальную арену. Российские самолеты в ближних боях сильнее и маневреннее. Но до того, как F16 вступит в бой в поле видимости с российским самолетом, тот уже с десяток раз опозорится", - считает американец.

Кто такой Джеффри Фишер? Джеффри Фишер - полковник военно-воздушных сил США в отставке. За его плечами - семь миссий в Ираке, Афганистане и на Балканах, а также - высокие должности в Пентагоне, в американских дипломатических миссиях в Европе и штаб-квартире НАТО, пишет Суспільне.

F-16 в Украине - главное

4 августа президент Владимир Зеленский подтвердил передачу первой партии F-16. Сроки поставок самолетов постоянно сдвигались, в частности из-за особенностей обучения украинских пилотов и обустройства необходимой инфраструктуры.

По словам депутата и члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, Украине передали F-16 современной модификации с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели.

По словам экспертов, F-16 будут бороться прежде всего с крылатыми ракетами и дронами, а также смогут выполнять задачи в рамках спецопераций по уничтожению боевой авиации ВКС РФ. В общем, самолеты можно будет применить в три этапа.

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