МиГ-29 от Казахстана: что говорят в Астане о продаже и зачем "металлолом" ВСУ

В "Казспецэкспорте" заявили, что торги по продаже самолетов проводились согласно нормам.

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Проданные Казахстаном самолеты могут оказаться в ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, gov.kz

Военный аналитик Александр Коваленко прокомментировал озвученную СМИ информацию о том, что США могли купить у Казахстана 81 списанный боевой самолет советского периода, которые могут передать Украине.

"Для военных действий старенькие МиГ не понадобятся, но они являются важным источником запчастей. Не секрет, что у западных партнеров, которые передали нам свои советские истребители сейчас остро стоит проблема именно с запчастями, а Украине они необходимы", — пояснил он в комментарии Фокусу.

Эксперт не исключает, что эти советские истребители, кроме запчастей, могут служить отличными макетами для дезинформации врага.

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Коваленко пояснил, что перед тем, как сделать из самолетов такие приманки механики снимут с них все самое дорогое и важное, чтобы был запас запчастей для действующей украинской авиации.

Что говорят в Казахстане

В свою очередь в Казахстане опровергли сообщения о продаже самолетов советского образца Соединенным Штатам для ВСУ.

В заявлении "Казспецэкспорта" отмечается, что торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проводились согласно нормам законодательства и среди юридических лиц Казахстана.

Вместе с тем подчеркивается, что представители зарубежных компаний в торгах не участвовали.

Отмечается, что утилизацию контролируют балансодержатели. По договоренностям, самолеты, узлы и агрегаты должны быть утилизированы, а не восстановлены в первоначальное состояние, и вывозиться будут только как металлолом.

Ранее сообщалось, что страна-союзник РФ продала США 81 самолет, их могут передать Украине. Казахстан решил продать на аукционе 117 старых советских боевых самолетов, Соединенные Штаты Америки купили большую часть из них, пишут журналисты.

Напомним, ранее сентябре прошлого года Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России. Астана "за" завершение войны на базе устава ООН, которые предполагает соблюдение территориальной целостности и суверенитета всех государств. На базе Устава составлена и формула Зеленского.

Как сообщалось, Казахстан запретил поставлять в РФ особые товары. Это дроны, микрочипы, электроника и другие товары, которые могут быть использованы в военных нуждах, говорил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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