УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Страна-союзник РФ продала США 81 самолет, их могут передать Украине – СМИ

Андрей Ганчук
28 апреля 2024, 23:05
Казахстан решил продать на аукционе 117 старых советских боевых самолетов, Соединенные Штаты Америки купили большую часть из них, пишут журналисты.

Казахстан, Украина, США
Казахстан перевел ВВС на российские Су-30СМ, однако продал большую часть своих советских самолетов США - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Казахстан решил выставить на аукцион 117 единиц старых боевых советских самолетов. Выяснилось, что 81 из них купили США через оффшорных посредников. Вероятно, самолеты могут быть переданы Украине.

В материале Kyiv Post речь идет о том, что Казахстан несколько лет проводил замену своего парка военных самолетов: боевые воздушные судна советского производства меняли на российские многоцелевые Су-30СМ.

видео дня

Астана продала 117 истребителей и бомбардировщиков времен СССР, среди которых перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29, а также бомбардировщики Су-24 70-х и 80-х годов ХХ века.

Общая стоимость – 2,26 млн долларов. Каждая машина стоила не меньше 20 тысяч долларов.

В заявке было указано, что самолеты в непригодном состоянии, а их модернизировать экономически невыгодно.

"США закупили 81 устаревший боевой самолет", - написали журналисты.

Зачем Штаты купили самолеты – неизвестно. Впрочем, они потенциально могут быть переданы Украине.

Как полагают аналитики, учитывая тот факт, что Украина полагается на советское оружие, такие самолеты могли бы быть использованы в качестве источника запасных частей.

Истребитель МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Что известно о МиГ-31

Миг-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

Миг-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является Миг-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

Казахстан и война России против Украины – главные новости:

В сентябре прошлого года Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России. Астана "за" завершение войны на базе устава ООН, которые предполагает соблюдение территориальной целостности и суверенитета всех государств. На базе Устава составлена и формула Зеленского.

В октябре Казахстан запретил поставлять в РФ особые товары. Это дроны, микрочипы, электроника и другие товары, которые могут быть использованы в военных нуждах, говорил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

В будущем Россия может напасть на Казахстан, считает бывший заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун. В интервью Главреду он говорил, что Москва не решается на такой "шаг" из-за влияния Китая на Астану.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США новости Казахстана война России и Украины
Реклама

Главное за день

Страна-союзник РФ продала США 81 самолет, их могут передать Украине – СМИ

Страна-союзник РФ продала США 81 самолет, их могут передать Украине – СМИ

23:05 Мир
Путин может отложить решение: топ-дипломат ЕС сделал прогноз о сроках войны

Путин может отложить решение: топ-дипломат ЕС сделал прогноз о сроках войны

21:41 Мир
Военные проходили реабилитацию: раскрыты детали убийства украинцев в Германии

Военные проходили реабилитацию: раскрыты детали убийства украинцев в Германии

21:36 Украина
Все главные новости

Популярное

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой 8103

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ 7977

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником 7640

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником

Гороскоп на завтра 29 апреля: Близнецам - опасность на работе, Ракам - импульсивные решения 7170

Гороскоп на завтра 29 апреля: Близнецам - опасность на работе, Ракам - импульсивные решения

Последние новости

23:05

Страна-союзник РФ продала США 81 самолет, их могут передать Украине – СМИ

22:24

Был намек Буданова: раскрыты неожиданные сроки и направление контрудара ВСУ

21:41

Путин может отложить решение: топ-дипломат ЕС сделал прогноз о сроках войны

21:36

Военные проходили реабилитацию: раскрыты детали убийства украинцев в Германии

20:47

Битва Байдена и Трампа за Белый дом: опрос CNN показал свежие рейтинги

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - ГетьманУкраина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман
20:38

Взрывы и сильный пожар: появились спутниковые кадры аэродрома в РФ после прилета

19:40

Мощный удар по логистике РФ: в ГУР раскрыли детали и показали огненное видеоВидео

18:46

Путь к миру может начаться в июне: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

18:42

РЛС за 10 млн взлетела на воздух: бойцы ГУР нанесли мощный удар по оккупантам

Реклама
18:35

После заявлений о французской армии в Украине Макрон заговорил о "ядерке"

18:30

Генералов РФ ждут два сценария: в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина

18:02

"Грязь": путинист Михаил Боярский вызверился в сторону своей внучки

17:30

В бой бросили спецназ ГУР: оккупантов выбили с позиций у Часового Яра

17:22

Россия наращивает войска на Харьковском направлении: Сырский сделал заявление

17:03

Jordanluca создал джинсы с имитацией лужи от мочи: они стали хитом продажФото

16:56

Состарившаяся Валюха из "Сватов" с сальными волосами шокировала сеть видеообращением

16:18

ВСУ освободили остров на юге, но ушли с рубежей на востоке: Сырский раскрыл детали

16:09

Когда закончится война в Украине: боец НГУ назвал прогноз

16:07

Так делали еще наши бабушки: для чего люди перед сном солят носкиВидео

15:55

Боится атак БПЛА: Россия массово отменяет "шествие с дедами" к 9 мая

Реклама
15:25

Гороскоп Таро на неделю с 29 апреля по 5 мая: Львам - трудности, Девам - деньги

15:19

Мощные удары по целям в Крыму: Италия присоединилась к поставкам ракет Украине

14:42

Церковный праздник 29 апреля: что нельзя делать в Страстную неделю

14:33

alyona alyona потеряла голос перед Евровидением - причина

14:32

Почему нельзя застилать кровать по утрам: истинная причина удивит многих

14:24

Игрок сборной Украины устроил громкий скандал во Франции

14:23

Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления: названы сроки

14:00

450 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники: в Британии назвали потери РФ в войне

13:49

Что обяжут делать военнобязанных: в Минобороны озвучили перечень

13:31

Новая прическа и толстовка: как сейчас выглядит Валерий Залужный

13:22

Отблагодарила: Росгвардия отдубасила рок-группу русских неонацистов прямо на концерте

13:03

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Ракам - поход к врачу, Львам - доход

12:59

Как правильно покрасить яйца свеклой: несложные способы помогут любопытным

12:55

"Задача невыполнима": офицер ВСУ оценил угрозу окружения Часового Яра

12:34

Финансовый гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Тельцам повезет, Рыбам - расходы

12:22

Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой

12:14

Россия начала чаще бить по Украине "Оводами": что это значит

12:14

Дантес нежно поздравил Кацурину с днем рождения и показал совместные фото

11:49

Евровидение 2024: букмекеры резко изменили ставки после репетиции Украины

11:46

"Политическое животное": Кулеба жестко высказался о Путине и назвал его слабость

Реклама
11:12

Кому могут завысить суммы в квитанциях за свет: как этого не допустить

10:49

Жесткие бои: в ВСУ подтвердили продвижение РФ на Востоке - 3 города под угрозой

10:22

Китайский гороскоп на завтра 29 апреля: Тиграм - срыв планов, Лошадям - трудное решение

10:14

В Германии ножом убили двух украинцев: копы подозревают гражданина РФ

10:09

РФ применила БпЛА неустановленного типа для атаки на Украину: детали от ВСУ

09:47

В США суд обязал Бритни Спирс выплатить отцу 2 млн долларов

09:43

Закрутила роман с охранником Путина: предательница Оксана Марченко пошла вразнос в РФ

09:40

С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником

09:30

Гороскоп на завтра 29 апреля: Близнецам - опасность на работе, Ракам - импульсивные решения

09:27

Возвращение мужчин в Украину: в МИД Польши оценили идею лишения выплат

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять