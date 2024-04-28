Страна-союзник РФ продала США 81 самолет, их могут передать Украине – СМИ

Казахстан решил продать на аукционе 117 старых советских боевых самолетов, Соединенные Штаты Америки купили большую часть из них, пишут журналисты.

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Казахстан перевел ВВС на российские Су-30СМ, однако продал большую часть своих советских самолетов США - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Казахстан решил выставить на аукцион 117 единиц старых боевых советских самолетов. Выяснилось, что 81 из них купили США через оффшорных посредников. Вероятно, самолеты могут быть переданы Украине.

В материале Kyiv Post речь идет о том, что Казахстан несколько лет проводил замену своего парка военных самолетов: боевые воздушные судна советского производства меняли на российские многоцелевые Су-30СМ.

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Астана продала 117 истребителей и бомбардировщиков времен СССР, среди которых перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29, а также бомбардировщики Су-24 70-х и 80-х годов ХХ века.

Общая стоимость – 2,26 млн долларов. Каждая машина стоила не меньше 20 тысяч долларов.

В заявке было указано, что самолеты в непригодном состоянии, а их модернизировать экономически невыгодно.

"США закупили 81 устаревший боевой самолет", - написали журналисты.

Зачем Штаты купили самолеты – неизвестно. Впрочем, они потенциально могут быть переданы Украине.

Как полагают аналитики, учитывая тот факт, что Украина полагается на советское оружие, такие самолеты могли бы быть использованы в качестве источника запасных частей.

Истребитель МиГ-29 МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.

Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Что известно о МиГ-31 Миг-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. Миг-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является Миг-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

Казахстан и война России против Украины – главные новости:

В сентябре прошлого года Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России. Астана "за" завершение войны на базе устава ООН, которые предполагает соблюдение территориальной целостности и суверенитета всех государств. На базе Устава составлена и формула Зеленского.

В октябре Казахстан запретил поставлять в РФ особые товары. Это дроны, микрочипы, электроника и другие товары, которые могут быть использованы в военных нуждах, говорил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

В будущем Россия может напасть на Казахстан, считает бывший заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун. В интервью Главреду он говорил, что Москва не решается на такой "шаг" из-за влияния Китая на Астану.

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