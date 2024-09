РФ может атаковать инфраструктуру Украины новыми иранскими ракетами - ISW

Иран недавно поставил стране-агрессору России более 200 ракет Fateh-360. Вероятно, что РФ использует их для атаки по инфраструктуре Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики упомянули статью The Times от 6 сентября. В ней издание, ссылаясь на источник из украинской военной разведки написало, что 4 сентября российское судно доставило ракеты Fateh-360 в нераскрытый порт в Каспийском море.

В свою очередь, недавно официальные лица США и Европы подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности (которой и является Fateh-360).

По оценке ISW, Россия, вероятно, будет использовать их для поражения энергетической, военной и гражданской инфраструктуры Украины. Это, скорее всего, будет происходить в течение этой осени и будущей зимы.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.