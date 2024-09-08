РФ может атаковать инфраструктуру Украины новыми иранскими ракетами - ISW

Сообщается, что 4 сентября российское судно доставило ракеты Fateh-360 в порт в Каспийском море.

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РФ может атаковать инфраструктуру Украины иранскими ракетами / коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия, flickr

Иран недавно поставил стране-агрессору России более 200 ракет Fateh-360. Вероятно, что РФ использует их для атаки по инфраструктуре Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики упомянули статью The Times от 6 сентября. В ней издание, ссылаясь на источник из украинской военной разведки написало, что 4 сентября российское судно доставило ракеты Fateh-360 в нераскрытый порт в Каспийском море.

В свою очередь, недавно официальные лица США и Европы подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности (которой и является Fateh-360).

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По оценке ISW, Россия, вероятно, будет использовать их для поражения энергетической, военной и гражданской инфраструктуры Украины. Это, скорее всего, будет происходить в течение этой осени и будущей зимы.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Передача Ираном ракет России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран отправил в страну-агрессора Россию партию баллистических ракет малой дальности. Европа и США работают над новыми санкциями в ответ на действия Ирана.

В сообщении издания The Times отмечается, что иранский режим мог передать РФ более 200 баллистических ракет, однако официального подтверждения такой информации нет.

В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на информацию СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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