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Россия вновь пугает ядерным оружием: оккупанты изменят "ядерную доктрину"

Степан Гафтко
1 сентября 2024, 23:06
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Россияне постоянно напоминали ранее, что ядерная доктрина - это важный инструмент, в который могут внести изменения в случае необходимости.
Россия вновь пугает ядерным оружием: оккупанты изменят 'ядерную доктрину'
Ядерная доктрина РФ / коллаж: Главред, Википедия, УНИАН

В связи с действиями Запада Россия решила переписать ядерную доктрину, о которой они ранее уже упоминали, угрожая западным государствам в случае поддержки Украины. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Как это неоднократно отмечалось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая, в частности, обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с войной", - отметил Рябков.

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Он также заявил, что на данный момент доктрину и соответствующий документ дорабатывают. О конкретных сроках его изменения и утверждения еще говорить рано.

Ранее Владимир Путин отмечал, что российская ядерная доктрина - живой инструмент, в который в случае необходимости могут быть внесены изменения.

Какие страны обладают ядерным оружием
Какие страны обладают ядерным оружием/ Инфографика: Главред

Ядерная агрессия России - последние новости

Напомним, украинские и европейские аналитики отмечают, что диктатор Владимир Путин блефует, когда заявляет о ядерной войне и ядерной атаке со стороны РФ по Европе и Украине.

Ранее в СНБО предупредили, что российский диктатор Владимир Путин может принять решение нанести тактический ядерный ударв случае разгрома армии РФ в войне в Украине.

Накануне стало известно, что Кремль убедился в эффективности ядерного оружия без его применения - путем шантажа и угроз. Поэтому, вероятность, что в этой войне скажет свое слово ядерное оружие небольшая, но ее не стоит недооценивать.

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