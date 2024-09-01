Россия вновь пугает ядерным оружием: оккупанты изменят 'ядерную доктрину'

Россияне постоянно напоминали ранее, что ядерная доктрина - это важный инструмент, в который могут внести изменения в случае необходимости.

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Ядерная доктрина РФ / коллаж: Главред, Википедия, УНИАН

В связи с действиями Запада Россия решила переписать ядерную доктрину, о которой они ранее уже упоминали, угрожая западным государствам в случае поддержки Украины. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Как это неоднократно отмечалось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая, в частности, обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с войной", - отметил Рябков. видео дня

Он также заявил, что на данный момент доктрину и соответствующий документ дорабатывают. О конкретных сроках его изменения и утверждения еще говорить рано.

Ранее Владимир Путин отмечал, что российская ядерная доктрина - живой инструмент, в который в случае необходимости могут быть внесены изменения.

Какие страны обладают ядерным оружием/ Инфографика: Главред

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Напомним, украинские и европейские аналитики отмечают, что диктатор Владимир Путин блефует, когда заявляет о ядерной войне и ядерной атаке со стороны РФ по Европе и Украине.

Ранее в СНБО предупредили, что российский диктатор Владимир Путин может принять решение нанести тактический ядерный ударв случае разгрома армии РФ в войне в Украине.

Накануне стало известно, что Кремль убедился в эффективности ядерного оружия без его применения - путем шантажа и угроз. Поэтому, вероятность, что в этой войне скажет свое слово ядерное оружие небольшая, но ее не стоит недооценивать.

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