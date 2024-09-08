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Российские "Шахеды" пересекли границу Румынии: граждан предупредили об угрозе

Юрий Берендий
8 сентября 2024, 09:25
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По данным Воздушных сил ВСУ, дроны РФ находилась на территории Румынии почти час, в приграничных регионах предупредили об угрозе "падения объектов".
Российские 'Шахеды' пересекли границу Румынии: граждан предупредили об угрозе
Группа российских ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии / Колаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Российские ударные БпЛА типа "Шахед" нарушили воздушное пространство Румынии в ходе атаки на территорию Украины в ночь на 8 сентября. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил, российские ударные дроны пересекли границу с Румынией в ночь на 8 сентября в 2:49.

"Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии", - говорилось в сообщении.

видео дня
Российские 'Шахеды' пересекли границу Румынии: граждан предупредили об угрозе
Фото: скриншот

Кроме того, военные впоследствии отметили, что "Шахеды" покинули территорию Румынии в 3:41.

"Обновление относительно движения вражеских ударных БпЛА: БпЛА покинул территорию Румынии, пролетел через Вилково и продолжает движение в прибрежной акватории моря Одесской области", - добавили в Воздушных силах.

Стоит указать на то, что официально власти Румынии не отреагировали на инцидент.

В то же время в румынских уездах Тулча и Констанца, расположенных недалеко от украинской границы, местных жителей предупредили о возможной опасности из-за "падения объектов в воздушном пространстве" в результате очередной российской атаки на украинские города. Об этом сообщает местное издание News.ro.

В ночь на 8 сентября жители этих регионов получили оповещение от системы R0-Alert, которая информирует о риске падения объектов после российского удара вблизи румынской границы.

Власти Тулчи уточнили, что оповещение было отправлено из-за данных от национальных структур обороны и безопасности, которые зафиксировали возможное нападение России на объекты в Украине, расположенные рядом с Румынией.

"Отмечаем, что эти сообщения предназначены для информирования населения в районе границы Румынии с Украиной о возможных атаках со стороны России на украинскую территорию, а также о том, что существует вероятность падения объектов на национальную территорию", - отметили там.

По состоянию на утро воскресенья власти уездов Тулча и Констанца, а также Министерство национальной обороны Румынии не обнаружили никаких неизвестных объектов, упавших на территорию страны.

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Что известно о российских "Шахедах" / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Нарушение российскими ракетами и дронами воздушного пространства стран НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 марта в Румынии обнаружили обломки беспилотника в 23 км от украинской границы. Дрон упал в 8 км от переправы через Дунай, соединяющей муниципалитет Брэила с островом. В прошлом году на территории Румынии было зафиксировано падение четырех беспилотников.

25 июля в приграничном городе Тулча две ночи подряд объявляли воздушную тревогу, после того, как в районе Плауру нашли обломки российского беспилотника. По данным Digi 24, в 01:20 Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям обнародовала предупреждение о воздушной угрозе.

Во время недавних массированных атак на Украину Россия несколько раз испытывала системы ПВО соседних стран. Например, одна из российских ракет нарушила воздушное пространство Польши, но ее решили не сбивать. Запущенные из России ракеты и "шахеды" также проникли в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Несмотря на рост количества таких инцидентов, НАТО продолжает игнорировать угрозу и воздерживается от комментариев.

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