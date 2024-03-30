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Почему страны НАТО не сбивают у себя ракеты и "шахеды": пояснение экспертов

Анастасия Заремба
30 марта 2024, 20:36
Решение о сбитии российских ракет и беспилотников со стороны стран-членов НАТО остается суверенным правом этих государств.
В Молдове упали обломки ракеты РФ, Неславча
В Молдове и Румынии упали обломки ракеты и "шахеда" РФ / Telegram

В течение недавних массированных атак по Украине Россия несколько раз проверяла на прочность ПВО стран-соседей. Так, помимо того, что одна из российских ракет нарушила воздушное пространство Польши и там ее решили не сбивать, запущенные из РФ ракеты и "шахеды" в ночь на 29 марта также оказались в Молдове и Румынии.

Однако несмотря на то, что инцидентов становится все больше, НАТО продолжает упорно молчать и игнорировать опасность. Главред разбирался, в чем причина отсутствия реакции, и какие угрозы это несет Украине.

Ракеты на Молдову не долетели?

Ночью 29 марта мониторинговые каналы заявляли о том, что часть ракет, запущенных Россией, пересекли воздушное пространство Молдовы. Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, российские ракеты летели в направлении населенного пункта Ожево, однако не было данных о пересечении ими границы Молдовы.

видео дня

Однако в пограничной полиции Молдовы отметили, что патрули на КПП Окница, Атаки, Косеуць и Сорока слышали по меньшей мере три взрыва на территории Украины. Позднее власти Украины подтвердили, что в районе города Новоднестровска, расположенного неподалеку от границы с Молдовой, произошли три пуска ракет.

"Системы наблюдения и мониторинга воздушного пространства не обнаружили ни одного несанкционированного пересечения воздушного пространства Молдовы. Это также подтвердила украинская власть", - сообщили в пограничной полиции страны.

К слову, обломки российских средств поражения в Молдове находили и ранее. В частности, обломки ракет находили дважды – в селе Кицканы на одном из приусадебных участков, а также в озере возле села Фирледень в 35 километрах от Кишинева. Также в Молдове несколько раз находили и обломки "шахедов" в приграничье, однако во все разы Молдова лишь выражала обеспокоенность.

В Румынии упал "шахед" из Ирана?

Аналогичная ситуация с найденными обломками происходит и в странах-членах НАТО.

29 марта Минобороны Румынии сообщило о найденных фрагментах беспилотника на сельскохозяйственных угодьях в уезде Брэила, в 23 км от границы с Украиной.

По данным военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, вследствие недавнего обстрела в Румынии упали обломки именно иранского "шахеда", а не российского.

"Кстати, в Румынию прилетел "светленький" Shahed-136 с номером 592. Светлые Shahed-136 производит именно Иран, поскольку Россия фюзеляжи своих "Гераней" при производстве сразу красит в чёрный цвет. Это очередное доказательство того, что без иранских поставок Россия не обходится", - отметил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Отметим, что до этого обломки беспилотников власти Румынии уже несколько раз обнаруживали на своей территории. В ночь на 4 сентября 2023 года один из дронов взорвался на берегу Дуная в 14 километрах от приграничья, а взрыв был виден на видеороликах, которые публиковали в соцсетях. Спустя несколько дней в Румынии были найдены фрагменты еще одного дрона в районе села Плауру.

Тогда президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что обнаружение новых фрагментов беспилотников, подобных тем, что используются российскими военными, на румынской территории вблизи границы с Украиной, свидетельствует о неприемлемом нарушении суверенного воздушного пространства Румынии.

"Я решительно осуждаю этот инцидент, спровоцированный российскими атаками на украинские порты на Дунае", – подчеркнул Йоханнис, однако никаких ответных мер ни Румыния, ни страны НАТО не предприняли.

Польша следила за ракетой, но не сбила

Как уже писал Главред, ранее, в ночь на 24 марта, во время атаки россиян на Львовскую область одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства и находилась там 39 секунд. Польские военные поднимали в воздух авиацию и при помощи системы радиолокации отслеживали траекторию дальнейшего движения полета, но не сбили ее.

Как отметил представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский, российскую ракету не сбили, потому что понимали, что она покинет воздушное пространство Польши, а попытка сбить ракету составила бы риск для местного населения.

В ответ на инцидент, Польша вызывала российского посла, но Россия в свойственной ей манере пропустила это мимо ушей, поскольку Варшава якобы "не предоставила доказательной базы".

Напомним, что этот случай на территории Польши с начала полномасштабного вторжения в Украину далеко не единственный. Так, 15 ноября 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной, в районе села Пшеводув упала ракета, в результате чего погибли два человека. Официальные лица Польши и Европейского союза позже заявили, что взрыв, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, но ответственность за это лежит на России.

Не сбивают и надеются на Украину

Как рассказал Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, основная причина того, что европейские страны не реагируют, состоит в надежде на то, что именно Украина собьет российские "подарки" на своей территории.

"Они думают, что атакуют не их объекты, а объекты на территории Украины. Но это ошибочное восприятие, поскольку Россия таким образом проводит разведку и заодно проверку того, насколько далеко она может зайти. И в следующий раз, когда будет необходимо, россияне что-то запустят, и это уже будет падать на нужную им цель. Потому крайне недальновидно думать, что ракета, которая залетит в Румынию или Польшу, вернется в Украину", - отметил Мусиенко.
И добавил, что решение о сбитии российских ракет и беспилотников со стороны стран-членов НАТО остается суверенным правом этих государств. И передача решения Брюсселю, как в случае с Польшей, которая ожидает консолидированного решения Альянса, похожа на попытку снять с себя ответственность и не хочет принимать самостоятельного решения.

"Сомневаюсь, что НАТО примет консолидированное решение. Все равно ответственность будет на правительствах этих стран, куда будут прилетать ракеты или "шахеды". Если ракета не упадет или поразит объект на территории этих стран, то вряд ли ситуация в корне изменится", - считает эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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