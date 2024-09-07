Войска РФ остановлены на важном направлении: в ВСУ сделали заявление

Недавно у российских войск были определенные успехи на Купянском направлении, однако ситуация изменилась, сказал военнослужащий Юрий Федоренко.

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Украинские войска остановили продвижение оккупантов на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Силы обороны Украины остановили продвижение российских оккупантов на Купянском направлении. Ранее у врага были незначительные успехи, но движения уже нет. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотников Ахиллес 92-й ОМБр Юрий Федоренко.

В эфире Эспрессо он детально рассказал о ситуации на Купянском направлении.

"В Купянске ситуация выглядит следующим образом. Противник сконцентрировал значительное количество сил и средств для совершения ударных штурмовых действий. За предыдущий период враг имел незначительные тактические успехи на поле боя. Но на текущий момент, за счет объединенной работы бригад, держащих отрезок, специальных групп и других представителей Сил обороны, по моему убеждению, удалось в полной мере остановить продвижение врага", - отметил боец. видео дня

Также военнослужащий добавил, что сейчас украинская армия уничтожает ударно-штурмовой потенциал оккупантов.

"Это важная задача, чтобы противник не мог наращивать тот успех, который имел предварительно. За последний период успехов противника на поле боя также нет. Идет тяжелая, системная, круглосуточная работа Сил обороны", - подчеркнул Юрий Федоренко.

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У России появились новые планы на Волчанск и Купянск, говорил военный эксперт Олег Жданов. Он предположил, что противник стремится создать плацдарм в Волчанске, чтобы потом оттуда наступать на Купянск.

В середине августа Россия решила перебросить часть войск с Купянского на Курское направление, говорил глава отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады Виталий Бицак. Также он утверждал, что враг хотел бы захватить Боровую, но не располагал нужными силами.

30 августа аналитики Института изучения войны писали, что войска РФ захватили Стельмаховку на Купянском направлении и подняли там свой флаг. Тогда в ISW утверждали, что врагу удается продвинуться на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

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