Оккупанты сунут вперед на двух направлениях: линия соприкосновения изменилась - ISW

Врагу удалось установить свой флаг в нескольких населенных пунктах, а также несколько продвинуться вперед.

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Более стремительно враг продвигается на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с ISW

Армия страны-агрессора России не прекращает постоянные атаки украинских сил на Купянском и Покровском направлениях. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

По их информации на Купянском направлении оккупанты захватили Стельмаховку, а в Донецкой области продвинулись в пределах Новогродовки, к северу от Константиновки и на северо-запад от Победы.

Аналитики утверждают, что наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная дают результат врагу - недавно оккупационным войскам удалось продвинуться на северо-запад от Сватово, зато в Стельмаховке они подняли флаг агрессора России. Министерство обороны РФ утверждало, что враг захватил и Синьковку, однако некоторые российские милблогеры заявили, что еще не все улицы расчищены, чтобы заявлять о полном контроле над поселком.

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Продвижение врага зафиксировали возле Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта нет. Один из российских источников заявил о закреплении оккупантов в Северном, на участке шириной до 950 метров. Однако аналитики не подтверждают это.

Не останавливается оккупационная армия и в направлении Покровска. О продвижении свидетельствуют видео и геолокационные кадры: как подразделения российского 60-го мотострелкового батальона "Сомали" поднимают флаг в дачной зоне к северо-востоку от села Карловка и как подразделения российской 114-й мотострелковой бригады устанавливают флаг на дачах к западу от Карловки.

Кроме этого враг продвинулся в пределах юго-западной Новогродовки. Однако заявления противника о захвате Гродовки, Карловки и Галициновки в ISW подтвердить не могут.

Российские силы недавно продвинулись на юго-запад от Донецка. Это подтвердили геолокационные кадры, опубликованные 29 и 30 августа. Они свидетельствуют, что армия РФ продвинулась на север от Константиновки и на северо-запад от Победы.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, на Покровское направление россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов там. Сейчас они используют резервы для штурмовых действий в районе Селидово и Новогродовки.

Ранее сообщалось: если ВСУ смогут продержаться в Покровске еще несколько недель, у Украины появится шанс остановить агрессора.

Недавно стало известно, что если российским оккупантам удастся захватить Покровск Донецкой области, это может открыть путь врагу для продвижения к Днепру, а также поставит под угрозу логистику всего региона для украинских военных.

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