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РФ перебрасывает новые резервы в Курскую область: в ВСУ назвали направление

Алексей Тесля
16 августа 2024, 11:43
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Нашими воинами замечена переброска вражеских сил, а также снятие резервов РФ.
ВСУ, война
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

С началом операции украинских сил в Курской области, значительно уменьшилось давление оккупантов на Купянском направлении, рассказал глава отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады Виталий Бицак.

Как подчеркнул он в эфире Киев24, нашими воинами замечена переброска вражеских сил, снятие резервов и отправка их на Курское направление.

По словам представителя 77 ОАэМБр, российские оккупанты намерены захватить Боровую Харьковской области. Однако реализовать этот план им пока не под силу. Враг теряет много личного состава.

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Бицак при этом также добавил, что на Купянском направлении группировки противника значительно уменьшилась.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Ситуация в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ зачистили Суджу в Курской области. Украинская армия продвинулась вперед. Украинские силы продвинулись вперед в Курской области, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ будет сложно удержать позиции на Курщине. Освобождение новых территорий будет усложняться с прибытием российского подкрепления.

Как сообщалось ранее, в ВСУ раскрыли детали продвижения в Курской области. Подразделения беспилотников потратили несколько дней, прокладывая путь для продвижения войск через границу.

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ВСУ Купянск война России и Украины Операция в Курской области
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