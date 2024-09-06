Худший сценарий для ВСУ: появился прогноз наступления РФ на Днепр и Запорожье

Основная задача оккупантов РФ — дойти до границы Донецкой и Луганской областей, считает Роман Свитан.

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Эксперт оценил угрозу для Днепра / Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

В следующем году российские оккупанты будут пытаться добраться до границ Донецкой области, причем не только в сторону Покровска, но и в сторону Славянска, Краматорска и Доброполья, заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Как подчеркнул он в комментарии ТСН.ua, даже при худшем развитии событий российская армия не будет двигаться в сторону Днепра или Запорожья.

"Даже если они "раскатают" в ноль Покровск, как они это сделали с Бахмутом, с Часов Яром, с Марьинкой, они могут КАБами практически уничтожить город, то однозначно двигаться они никуда не будут, пока не решат вопрос с Угледарско-Кураховским гарнизоном. А это очень сложно, это не быстрое действие", - прогнозирует эксперт.

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По его мнению, основная задача оккупантов РФ — дойти до границы Донецкой, Луганской областей.

"Это невыполнимая задача, по крайней мере, в ближайшие месяцы так это точно. Поэтому пока для Днепра и Запорожья больших проблем не вижу. Хотя военные всегда готовятся к худшему варианту", — говорит собеседник.

Вместе с тем он считает, что остановить российскую армию можно только массовыми средствами поражения.

"Это в основном пулеметы и мины 120-е, то есть минометные механизмы. Плюс артиллерия с большой способностью поражения, те же кассетные боеприпасы. Поэтому как только подойдет 155-й кассетный снаряд в достаточном количестве, он у нас был в прошлом году, очень хорошо себя показал, я думаю, мы их размотаем. Тем более что накроет еще россиян, во-первых, слякоть осенне-зимняя, а во-вторых, "зеленка" сойдет. Сейчас они как-то еще прячутся, пытаются двигаться посадками, под прикрытием листьев. А как только сойдет, они уже так не будут двигаться. От Донецка до Покровска — просто голое поле, там несколько шахт, поселки. По большому счету, у нас есть возможность как раз в осенне-зимний период этот весь российский клин как минимум два поделить. Ну, а там посмотрим, как уже пойдет с поставкой боеприпасов", — добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска. Украинское руководство все еще может укрепить линию фронта, пишет Financial Times.

Напомним, в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. В Донецкой област россияне еще имеют тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

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