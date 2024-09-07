ВСУ выжигают врага новым оружием: на фронте появились дроны "Драконы" - CNN

Новое оружие способно быстро и легко сжечь растительность, которой прикрываются оккупационные войска РФ.

https://glavred.info/ukraine/vsu-vyzhigayut-vraga-novym-oruzhiem-na-fronte-poyavilis-drony-drakony-cnn-10595126.html Ссылка скопирована

Новые дроны уже показали свою эффективность на фронте / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

На фронте у Сил обороны появились дроны-поджигатели "Драконы". Речь идет об аппаратах с термитом, который горит при температуре 2200 градусов. Это позволяет выжигать не только растительность, под которой может скрываться армия страны-агрессора России, но и металл.

Как пишет CNN, аналитик оборонной промышленности и бывший офицер британской армии Николас Драммонда считает, что создание страха, скорее всего, является основным эффектом от использования такого типа дронов ВСУ.

"Это очень неприятное вещество. Использование беспилотника для его распространения является достаточно инновационным. Но если его использовать таким образом, его эффект будет больше психологическим, чем физическим", - добавил он. видео дня

Однако Драммонд отметил, что и физическое воздействие этого дрона чувствовать не хотел бы никто, поэтому такие ударные беспилотники, несущие огонь прямо с неба становятся настоящей угрозой для врага.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Применение ВСУ дронов против врага

Напомним, президент Владимир Зеленский в День Независимости заявил, что Украина в рамках полномасштабной войны с Россией успешно применила дрон под названием Паляница. Это оружие, которое открывает нам новые горизонты по использованию отечественных беспилотных средств поражения. Речь идет о реактивном беспилотнике, который будет дешевым в обслуживании за счет недорогого оборудования.

Украина с каждым днем все больше удивляет своими разработками в сфере боевой беспилотной авиации. Накануне военный эксперт BILD Юлиан Рипке рассказал о первом применении на фронте "летающего" Калашникова.

Ранее стало известно, что новый отечественный дрон-бомберSTING Mad прошел последний этап до полного признания и закупки для украинской армии.

Другие новости о ВСУ:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред