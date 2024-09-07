Котел захлопнется: ВСУ организовали неожиданную ловушку для РФ возле реки Сейм

Российские военные на Курщине у реки Сейм СОУ попали в оперативный котел. Однако, как бы ни звучала фраза: "русские своих не бросают", Кремль отнюдь не собирается спасать своих людей.
Как рассказал 24 Каналу российский публицист, общественный деятель и оппозиционер Ростислав Мурзагулов, за Курщину в России отвечает бывший охранник Путина, который даже зашнуровывал главе Кремля сапожки, Дюмин.
Как отмечает Мурзагулов, это совершенно не простенькая личность и Дюмина боятся все люди в погонах. Однако даже во время выступления на форуме во Владивостоке Владимир Путин четко обозначил, что на Курщину плевать, главное для него - Донбасс.
ВСУ, в свою очередь, образовали для российских бойцов котел у реки Сейм.
Что за река Сейм
Сейм - река в России (в пределах Белгородской и Курской областей) и в Украине, в пределах Сумской области (Сумской и Конотопский районы) и Черниговской области (Корюковский и Нежинский районы).
Левый и самый большой приток Десны (бассейн Черного моря).
"ВСУ очень берегут жизнь своих солдат и они пытаются минимизировать жертвы среди мирного населения. Там есть российские войска в большом количестве, и если начать играть в танковый биатлон, то погибнет много своих и заденет много гражданских",- заметил российский публицист.
Однако настроения в армии оккупанта, по словам общественного деятеля, совершенно не патриотические.
"Это армия бедных и обездоленных. Когда у них закончится провиант, они сдадутся в плен. Они видели, в каких условиях живут российские пленные и уже не верят рассказам пропаганды. Когда они поймут, что единственный вариант - это поехать в украинскую тюрьму и подлатать свои раны, они обязательно им воспользуются. Они знают, что их там не расстреляют, их обменяют или дадут возможность остаться в Украине", - подчеркнул российский оппозиционер.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Операция ВСУ на Курщине - последние новости
Продвижение Сил обороны Украины на Курщине в дальнейшем, скорее всего, будет ограниченным, таким мнением поделился военный эксперт Павел Лакийчук. Он рассказал, где ВСУ освободят земли в Курской области.
Однако в Курской области ВСУ идут вперед. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в частности подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник
Что интересно, диктатор резко снизил планку целей "СВО". С военной точки зрения, Донетчина - это все, что он может сделать, считает политтехнолог Михаил Шейтельман.
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