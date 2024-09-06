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Путин еще ни разу такого не говорил: диктатор резко снизил планку целей "СВО"

Даяна Швец
6 сентября 2024, 20:44
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С военной точки зрения, Донетчина - это все, что он может сделать, считает эксперт.
Путин еще ни разу такого не говорил: диктатор резко снизил планку целей 'СВО'
Путин изменил свою риторику относительно войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Во время своего вчерашнего выступления на форуме во Владивостоке Владимир Путин буквально переобулся в воздухе, назвав новую цель так называемой "сво". Теперь, по его словам, главной задачей для оккупантов является именно Донбасс.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что обещания главы Кремля для своего окружения являются обещаниями - он не знает, как их выполнить.

"Путин еще ни разу такого не говорил. К тому же не только он, а вообще никто из российского руководства не говорил, что цель так называемой "сво" наступление в Донецкой области",- отметил политтехнолог.

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А где же желанная "денацификация и демилитаризация", сброс власти, громкие мечты диктатора захватить Киев, Харьков, Днепр, Одессу и левый берег Днепра?

Вдруг выяснилось, что цель РФ- это захват исключительно Донбасса. Путин уже сам осознает, что не смог выполнить обещаний, которые непублично давал своему близкому окружению. Именно поэтому его риторика кардинально изменилась.

Шейтельман вспоминает обещания Кремля еще в 2024 году захватить Харьков и Одессу. Однако даже небольшой городок Волчанск на Харьковщине врагу не по зубам, а к другим городам оккупанты вообще не приблизились.

"С военной точки зрения, Донетчина - это все, что он может сделать. Итак, за год Россия смогла захватить Авдеевку и начать движение в сторону Покровска. Расстояние между городами 45 километров", - отметил Михаил Шейтельман.

Эксперт считает, что единственной, хоть минимальной, победой РФ является оккупация Авдеевки в январе 2024 года.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ

Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.

Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

"Тогда существенно повлияло отсутствие обещанной помощи со стороны США. За год из 45 километров россияне прошли 35. Не надо забывать, что за это время противник потерял сотни тысяч солдат, технику и вооружение. За 8 месяцев это все, что сделала Россия. К тому же площадь оккупированных территорий меньше, чем та, которую сейчас контролирует Украина на Курщине. О чем теперь может говорить Путин? Как объяснить, куда был потрачен российский бюджет?", - сказал политтехнолог.

Именно по этой причине, по мнению эксперта, у Путина не остается никакого другого варианта, чем снижать планку.

Война России и Украины - последние новости с фронта

После старта боев на Курщине Запорожье выдохнуло с облегчением. Если два месяца назад среднее количество обстрелов в сутки было 400 - 500, то на сегодня это около 200, объясняет депутат. Дело в том, что Путин перебросил 60 тысяч своих военных, в основном из Запорожской и Херсонских областей.

Кроме этого, россиян остановили под Покровском и теперь враг переходит к обороне. Украинский офицер отметил, что на сегодня задачей украинских Сил обороны является истощение врага, а также его уничтожение. При этом большие потери захватчиков негативно влияют на их моральное состояние.

Стратегический проигрыш РФ - вот, что ждет Кремль. Путин понял, что Украина не будет играть в его игру затяжной войны на истощение, а будет наносить удары там, где это принесет реальный результат.

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