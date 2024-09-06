Запорожье выдохнуло с облегчением: бои на Курщине изменили ситуацию в регионе

Если два месяца назад среднее количество обстрелов в сутки было 400 - 500, то на сегодня это около 200, объясняет депутат.

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Наступление на Курщине облегчило ситуацию в Запорожье / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Юлиан Репке

Владимир Зеленский недавно рассказал, что план Украины по перетягиванию войск РФ на Курщину сработал. По его данным, Путин перебросил 60 тысяч своих военных, в основном из Запорожской и Херсонских областей.

На вопрос, как ровно за месяц с начала нашей операции на Курщине изменилась ситуация в Запорожье рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко 24 Каналу.

''Если два месяца назад среднее количество обстрелов в сутки было 400 - 500, то на сегодня это около 200. Меньше обстрелов соответственно менее эффективные атаки, или вообще были дни, когда россияне не совершали новые атаки'', - отметил Лышенко. видео дня

Самым главным результатом для Запорожской области от операции на Курщине является спокойствие для прифронтовых территорий. По его словам, там происходит меньше боестолкновений и обстрелов на линии разграничения или приближенной к ней территории, где продолжают проживать мирные жители.

Депутат Запорожского областного совета прокомментировал ситуацию в Роботино и Вербовом - действительно ли там происходит активизация боевых действий.

''По моему мнению, не совсем корректно называть это активизацией. Вражеские атаки периодически происходят с разной активностью. Есть большая серая зона, которая никем не занята. Оккупанты выдвинулись в серую зону и им удалось на день там закрепиться, до того как артиллерия их выбила оттуда. Конкретного успеха по захвату территории враг нет'', - добавил Лышенко.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Успех Украины в Курской области - последние новости

Военный моряк в отставке Павел Лакийчук рассказал, какой будет война в Курской области. По его словам, продвижение украинских войск на Курщине замедлится, но надо как можно дольше удерживать там территории.

Таким образом бои на Курщине сломали замысел РФ. Оккупанты рассчитывали выбрать в Донецкой области два направления, чтобы мы не сконцентрировали соответствующие силы и средства.

Операция на Курщине повлияет на исход войны масштабно - она может иметь большое влияние на исход войны в пользу Украины. С наступлением непогоды наступательные действия российской армии ослабнут, говорит член Ассоциации полковников из Литвы.

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