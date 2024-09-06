УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Запорожье выдохнуло с облегчением: бои на Курщине изменили ситуацию в регионе

Даяна Швец
6 сентября 2024, 20:10
54
Если два месяца назад среднее количество обстрелов в сутки было 400 - 500, то на сегодня это около 200, объясняет депутат.
ВСУ, фронт
Наступление на Курщине облегчило ситуацию в Запорожье / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Юлиан Репке

Владимир Зеленский недавно рассказал, что план Украины по перетягиванию войск РФ на Курщину сработал. По его данным, Путин перебросил 60 тысяч своих военных, в основном из Запорожской и Херсонских областей.

На вопрос, как ровно за месяц с начала нашей операции на Курщине изменилась ситуация в Запорожье рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко 24 Каналу.

''Если два месяца назад среднее количество обстрелов в сутки было 400 - 500, то на сегодня это около 200. Меньше обстрелов соответственно менее эффективные атаки, или вообще были дни, когда россияне не совершали новые атаки'', - отметил Лышенко.

видео дня

Самым главным результатом для Запорожской области от операции на Курщине является спокойствие для прифронтовых территорий. По его словам, там происходит меньше боестолкновений и обстрелов на линии разграничения или приближенной к ней территории, где продолжают проживать мирные жители.

Депутат Запорожского областного совета прокомментировал ситуацию в Роботино и Вербовом - действительно ли там происходит активизация боевых действий.

''По моему мнению, не совсем корректно называть это активизацией. Вражеские атаки периодически происходят с разной активностью. Есть большая серая зона, которая никем не занята. Оккупанты выдвинулись в серую зону и им удалось на день там закрепиться, до того как артиллерия их выбила оттуда. Конкретного успеха по захвату территории враг нет'', - добавил Лышенко.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Успех Украины в Курской области - последние новости

Военный моряк в отставке Павел Лакийчук рассказал, какой будет война в Курской области. По его словам, продвижение украинских войск на Курщине замедлится, но надо как можно дольше удерживать там территории.

Таким образом бои на Курщине сломали замысел РФ. Оккупанты рассчитывали выбрать в Донецкой области два направления, чтобы мы не сконцентрировали соответствующие силы и средства.

Операция на Курщине повлияет на исход войны масштабно - она может иметь большое влияние на исход войны в пользу Украины. С наступлением непогоды наступательные действия российской армии ослабнут, говорит член Ассоциации полковников из Литвы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья ВСУ Запорожская область Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

Военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

19:43 Украина
Какой будет война в Курской области и почему до переговоров еще далеко

Какой будет война в Курской области и почему до переговоров еще далеко

19:10 Мнения
Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ

Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ

19:06 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских 56182

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов 11299

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов

Как снять старый скотч с пластика на окнах: очень простой, но эффективный способ 7840

Как снять старый скотч с пластика на окнах: очень простой, но эффективный способ

ВСУ мощно выбили россиян и освободили более 5 кв. км: в DeepState раскрыли детали 4279

ВСУ мощно выбили россиян и освободили более 5 кв. км: в DeepState раскрыли детали

Последние новости

20:44

Путин еще ни разу такого не говорил: диктатор резко снизил планку целей "СВО"

20:36

Встреча Зеленского с Путиным "необходима": Орбан озвучил новую "миротворческую" идею

20:10

Запорожье выдохнуло с облегчением: бои на Курщине изменили ситуацию в регионе

19:58

Как правильно засточить лезвия машинки для стрижки: простой, но гениальный способВидео

19:57

Не обойдется без сложностей: что мешает Украине вступить в ЕС - Стефанишина

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
19:51

Linkin Park нашли замену Честеру Беннингтону через 7 лет после его смерти

19:43

Военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

19:10

Какой будет война в Курской области и почему до переговоров еще далекомнение

19:06

Расслабляться рано: премьер-министр анонсировал новые удары РФ по энергетике

Реклама
19:06

Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ

18:54

У Повалий планируют изъять имущество в Украине и лишить прав на песни

18:50

Задача для гениев: домашнее задание 6-летнего ребенка поставило в ступор родителей

18:41

Осталось только пепелище: сгорел загородный дом известной украинской ведущей

18:33

Бронемашин уничтожено больше всего: открыты потери ВСУ в Курской операции

18:27

Света будет в разы больше: Укрэнерго удивило заявлением об отключениях 7 сентября

18:08

Кабмин провел вторую волну кадровых перестановок: кого уволили, а кого назначили

18:07

Хозяйкам на заметку: как отмерить муку без весов - простой лайфхакВидео

17:55

Премьера на ТЕТ: уникальное реалити-шоу "Найкраща оселя" представило крутых экспертовВидео

17:52

Что делать, если в квартире сырость: опытные хозяйки удивили советами

17:40

Россиян остановили под Покровском: враг переходит к обороне – офицер ВСУ

Реклама
17:27

"Они сумасшедшие": кинолог назвал худшую породу собак для жизни в домеВидео

17:20

Как избавиться от засора в унитазе без вантуза: забытый, но очень хороший способВидео

17:17

Противостояние продолжается: стали известны подробности завещания Алена Делона

17:16

Три мирных плана уже до конца года: эксперт рассказал, как закончиться война

17:15

О подготовке Дмитрука к побегу знали: в ГБР признались, почему нардепа не задержали

17:07

Стратегический проигрыш РФ: известно, почему Путин заговорил о мире

17:07

Катастрофа изменила все: союзники пересматривают планы быстрого обучения пилотов F-16

16:51

В НАТО заговорили о быстром пути к окончанию войны и победе Украины

16:29

Покроют весь огород и выведут сорняки: что посеять на зиму, чтобы не росла трава

16:26

Планы по захвату Донбасса сорваны с треском: бои на Курщине сломали замысел РФ

16:14

Козырь в руках: известно, как операция на Курщине повлияет на исход войны

16:14

Украна с партнерами создает замену ПВО С-300: глава Пентагона заинтриговал заявлением

15:42

Харлан призналась, почему не сразу согласилась выходить замуж за бойфренда

15:34

Худший сценарий для ВСУ: появился прогноз наступления РФ на Днепр и Запорожье

15:30

Оформление отсрочки от мобилизации: в ТЦК объяснили, как это сделать

15:28

"Развод на горизонте": психолог назвала 4 признака того, что отношения обреченыВидео

15:18

Без долговременных отключений: Украина имеет шанс пройти зиму в нормальном режиме

15:16

"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

14:42

Танки Leopard, мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ: первые результаты "Рамштайна"

14:41

Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знаютВидео

Реклама
14:34

Старый бабушкин секрет: как почистить килограммы орехов за минуты - простой методВидео

14:19

Надо найти слово "джип" за 8 секунд: загадка, которая озадачит каждого

13:59

У Байдена готовятся к перезагрузке отношений США и России - The Economist

13:47

Враг ударил баллистикой по Павлограду: есть много раненых, среди них детиФото

13:37

Гороскоп на завтра 7 сентября: Скорпионам - подстава, Львам - вечер релакса

13:26

Церковный праздник 7 сентября: что запрещено делать на предпраздник Рождества Богородицы

13:23

"Очень медленный запуск": у сына Анатолия Анатолича задержка речевого развития

13:18

Жара этим летом не предел: Европу может "раскалить" до рекордных температур

13:17

В США анонсировали новый пакет для Украины: Байден сделает громкое заявление

13:16

"Люблю безгранично": певица Камалия растрогала поклонников - причина

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять