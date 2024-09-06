Козырь в руках: известно, как операция на Курщине повлияет на исход войны

Курская операция ВСУ может оказать большое влияние на исход войны в пользу Украины. Об этом заявил полковник запаса, член Ассоциации полковников из Литвы Вайдотас Малинионис в эфире телеканала FREEДОМ.
"Я думаю, что это - замечательная операция, очень важная операция. Мы, наверное, увидим это позже, она может иметь большое влияние на исход войны, то есть в пользу Украины. Почему Россия так вяло действует? А я отвечу - они просто не могут. И насколько я понимаю, Украина ввела войска очень хорошего качества, с опытом, и они это там показали. Эта операция была отлично спланирована и отлично выполнена", - сказал он.
Малинионис подчеркнул, что переброска Россией её лучших подразделений с фронта в Украине отнимает время, и нет никакой гарантии, что они смогут выбить украинских военных из Курской области.
"Поэтому они выбирают наименьший риск, и они организовывают наступательные действия на Донбассе, особенно на Покровском направлении, надеясь, что им там повезет и прорвет. А Курская область, мы видим, что они официально, и Путин очень хочет показать, что это не очень и важно. Но это очень важно, и они это понимают, и это очень большая боль", - сказал член Ассоциации полковников из Литвы.
Он также добавил, что с наступлением непогоды наступательные действия российской армии ослабнут.
"И тогда они все равно будут решать, что делать. И это самое неуверенное решение у них все равно останется. Я думаю, то, что вы сделали в Курске, и я слышал, что и в Белгороде тоже там что-то делается, но не такими масштабами, но все равно, и эвакуация происходит, - это, конечно, замечательно. У Украины сейчас в руках отличный козырь для дальнейшей деэскалации войны", - считает Малинионис.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Операция в Курской области - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина "много" достигла в Курской операции, но генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался пока оценивать её будущий ход.
Военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов прокомментировал вероятность расширения Курской операции ВСУ. По его словам, пока трудно говорить о планах украинского командования, однако на сегодня уже есть определенные промежуточные результаты на этом направлении.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют.
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