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Бронемашин уничтожено больше всего: открыты потери ВСУ в Курской операции

Даяна Швец
6 сентября 2024, 18:33
608
Согласно подсчетам Naalsio, Украина в целом потеряла более сотни единиц военной техники за время боев в Курской области.
Курская область, ВСУ
Озвучены потери двух сторон на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из карт ISW

После старта Курской операции общество изрядно интересуют украинские и российской потери в военной технике. Канадский OSINT-аналитик Naalsio заявил, что общий счет 106 против 71 в пользу армии РФ.

Потери Украины в Курской области

По состоянию на 3 сентября, согласно подсчетам Naalsio, Украина в целом потеряла 106 единиц военной техники за время боев в Курской области.

Канадский OSINT-аналитик опубликовал такие данные потери ВСУ:

видео дня
  • бронемашины - 79 единиц;
  • танки - 11 единиц;
  • повреждено - 11 единиц;
  • брошено - 15 единиц;
  • захвачено врагом - 11 единиц;
  • в целом - 69 единиц украинской военной техники;

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Потери России в Курской области

Россия понесла космические потери в Курской области. Всего воины Путина потеряли 71 единицу военной техники.

Канадский OSINT-аналитик опубликовал такие данные потери РФ:

  • транспортных средств - 27 единиц;
  • танков - 15 единиц;
  • бронетранспортеров - 8 единиц;
  • вертолетов - две единицы;
  • захвачено ВСУ - 14 единиц;
  • в общем - 49 единиц российской военной техники;

Общий счет потерь военной техники во время украинского наступления в Курской области России составляет 71 против 106 в пользу России.

Однако важным моментом является то, что это данные разведки на основе открытых источников, поэтому потери с обеих сторон могут быть больше.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Потери России в войне с Украиной - последние новости

Напомним, что глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне. По его словам, Украине в очередной раз удается выстоять в этой агрессивной войне. Он отметил, что более 600 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Владимир Зеленский также рассказал о потерях РФ после операции на Курщине. Страна-агрессор РФ потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными за месяц операции ВСУ в Курской области, заявил президент Украины.

Уже не секрет, что потери российских оккупантов в Украине стремительно выросли. По данным британской разведки, уровень потерь РФ в войне против Украины продолжит оставаться на высоком уровне из-за значительной интенсивности боевых действий.

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