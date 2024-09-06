УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Стратегический проигрыш РФ: известно, почему Путин заговорил о мире

Мария Николишин
6 сентября 2024, 17:07
200
Путин понял, что Украина не будет играть в его игру затяжной войны на истощение, а будет наносить удары там, где это принесет реальный результат.
Стратегический проигрыш РФ: известно, почему Путин заговорил о мире
Почему Путин заговорил о мире / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy, скрин с видео

Пять дней назад Путин заявил, что готов к переговорам. О том, почему у Путина появилась риторика о мире, рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, передает "Эспрессо".

"Еще до Курщины, когда Россия пыталась наступать на Покровском, Краматорском, Торецком и Кураховском направлениях, когда Россия еще захватывала некоторые населенные пункты, её риторика была другой. Две недели назад Путин заявлял, что не готов к переговорам. Десять дней назад Песков сказал, что переговоры с Украиной не будут вестись. Но уже пять дней назад Путин заявил, что готов к переговорам, и вчера еще раз это подтвердил. Это демонстрирует использование различных комбинаций действий для дезориентации нас, наших союзников и третьих стран, в частности Китая, Индии и Бразилии, которые выступают со своими мирными инициативами", - отметил Маломуж.

По его словам, у Путина появилась риторика о мире и попытки повлиять на Китай, Индию и Бразилию.

видео дня

"Он хочет, чтобы эти государства давили на нас и Запад, чтобы достичь своего варианта мирного урегулирования. Потому что Путин увидел, что он уже проиграл Курскую операцию. Это стратегический проигрыш. Он понимает, что не может захватить Покровск и продвинуться дальше по другим направлениям. Кроме того, он видит, что Украина готова к системным оборонительным действиям. Ежедневные потери российских войск составляют более 1300 человек, и за два месяца Россия потеряла до 75 тысяч военных, которых невозможно оперативно заменить. Подготовить, обучить и отправить на фронт новые силы России не хватает ресурсов", - подчеркнул Маломуж.

Генерал армии Украины также подчеркнул, что Путин понял, что Украина не будет играть в его игру затяжной войны на истощение, а будет наносить удары там, где это принесет реальный результат.

"Сейчас Путин говорит иначе, но ему нужны союзники. Он пытается найти компромисс, ведь другого выхода нет. Путин готов жертвовать некоторыми своими "достижениями" и даже отступать. Однако мы понимаем, что это хитрая игра, рассчитанная на то, чтобы остановить наши наступательные операции", - резюмировал Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Возможность переговоров с РФ - что известно

Напомним, Владимир Зеленский ранее говорил, что дипломатическое окончание войны будет проговорено на втором саммите мира, но уже вместе с РФ.

В то же время, Австрия готова стать площадкой для переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Света будет в разы больше: Укрэнерго удивило заявлением об отключениях 7 сентября

Света будет в разы больше: Укрэнерго удивило заявлением об отключениях 7 сентября

18:27 Украина
Кабмин провел вторую волну кадровых перестановок: кого уволили, а кого назначили

Кабмин провел вторую волну кадровых перестановок: кого уволили, а кого назначили

18:08 Украина
Россиян остановили под Покровском: враг переходит к обороне – офицер ВСУ

Россиян остановили под Покровском: враг переходит к обороне – офицер ВСУ

17:40 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских 51959

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд 24293

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов 10761

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов

Ударит +12, ворвутся дожди и грозы: в каких областях будет штормовой ветер 8578

Ударит +12, ворвутся дожди и грозы: в каких областях будет штормовой ветер

Последние новости

18:54

У Повалий планируют изъять имущество в Украине и лишить прав на песни

18:50

Задача для гениев: домашнее задание 6-летнего ребенка поставило в ступор родителей

18:41

Осталось только пепелище: сгорел загородный дом известной украинской ведущей

18:33

Бронемашин уничтожено больше всего: открыты потери ВСУ в Курской операции

18:27

Света будет в разы больше: Укрэнерго удивило заявлением об отключениях 7 сентября

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
18:08

Кабмин провел вторую волну кадровых перестановок: кого уволили, а кого назначили

18:07

Хозяйкам на заметку: как отмерить муку без весов - простой лайфхакВидео

17:55

Премьера на ТЕТ: уникальное реалити-шоу "Найкраща оселя" представило крутых экспертовВидео

17:52

Что делать, если в квартире сырость: опытные хозяйки удивили советами

Реклама
17:40

Россиян остановили под Покровском: враг переходит к обороне – офицер ВСУ

17:27

"Они сумасшедшие": кинолог назвал худшую породу собак для жизни в домеВидео

17:20

Как избавиться от засора в унитазе без вантуза: забытый, но очень хороший способВидео

17:17

Противостояние продолжается: стали известны подробности завещания Алена Делона

17:16

Три мирных плана уже до конца года: эксперт рассказал, как закончиться война

17:15

О подготовке Дмитрука к побегу знали: в ГБР признались, почему нардепа не задержали

17:07

Стратегический проигрыш РФ: известно, почему Путин заговорил о мире

17:07

Катастрофа изменила все: союзники пересматривают планы быстрого обучения пилотов F-16

16:51

В НАТО заговорили о быстром пути к окончанию войны и победе Украины

16:29

Покроют весь огород и выведут сорняки: что посеять на зиму, чтобы не росла трава

16:26

Планы по захвату Донбасса сорваны с треском: бои на Курщине сломали замысел РФ

Реклама
16:14

Козырь в руках: известно, как операция на Курщине повлияет на исход войны

16:14

Украна с партнерами создает замену ПВО С-300: глава Пентагона заинтриговал заявлением

15:42

Харлан призналась, почему не сразу согласилась выходить замуж за бойфренда

15:34

Худший сценарий для ВСУ: появился прогноз наступления РФ на Днепр и Запорожье

15:30

Оформление отсрочки от мобилизации: в ТЦК объяснили, как это сделать

15:28

"Развод на горизонте": психолог назвала 4 признака того, что отношения обреченыВидео

15:18

Без долговременных отключений: Украина имеет шанс пройти зиму в нормальном режиме

15:16

"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

14:42

Танки Leopard, мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ: первые результаты "Рамштайна"

14:41

Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знаютВидео

14:34

Старый бабушкин секрет: как почистить килограммы орехов за минуты - простой методВидео

14:19

Надо найти слово "джип" за 8 секунд: загадка, которая озадачит каждого

13:59

У Байдена готовятся к перезагрузке отношений США и России - The Economist

13:47

Враг ударил баллистикой по Павлограду: есть много раненых, среди них детиФото

13:37

Гороскоп на завтра 7 сентября: Скорпионам - подстава, Львам - вечер релакса

13:26

Церковный праздник 7 сентября: что запрещено делать на предпраздник Рождества Богородицы

13:23

"Очень медленный запуск": у сына Анатолия Анатолича задержка речевого развития

13:18

Жара этим летом не предел: Европу может "раскалить" до рекордных температур

13:17

В США анонсировали новый пакет для Украины: Байден сделает громкое заявление

13:16

"Люблю безгранично": певица Камалия растрогала поклонников - причина

Реклама
13:16

Женщина нашла тайное отверстие внутри микроволновки: то, что было внутри - противноВидео

12:56

Ночью будет холодно: синоптик сказал, чего ждать от погоды на выходных

12:48

Курская операция, усиление ПВО и прекращение агрессии РФ: заявление Зеленского на "Рамштайн"

12:42

Божественно: бомбический рецепт бендериков - сразу готовьте двойную порциюВидео

12:37

РФ возьмет ракеты у Ирана: Кочетков сказал, будут ли атаки каждый день

12:26

Как очистить старую ванну до бела: средство, которое удалит всю ржавчинуВидео

12:24

Совсем плох: молодая жена путиниста Евгения Петросяна довела его "до ручки"

12:22

Удар по управлениям ФСБ, МВД и "Единой России": СМИ узнали о кибератаке ГУР по РФ

11:47

Угрозы для Сум больше нет: Зеленский рассказал об операции на Курщине и потерях РФВидео

11:35

Арест по ордеру МУС: прокурор рассказал, как Путин может оказаться в тюрьме

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять