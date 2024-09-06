Стратегический проигрыш РФ: известно, почему Путин заговорил о мире

Путин понял, что Украина не будет играть в его игру затяжной войны на истощение, а будет наносить удары там, где это принесет реальный результат.

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Почему Путин заговорил о мире / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy, скрин с видео

Пять дней назад Путин заявил, что готов к переговорам. О том, почему у Путина появилась риторика о мире, рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, передает "Эспрессо".

"Еще до Курщины, когда Россия пыталась наступать на Покровском, Краматорском, Торецком и Кураховском направлениях, когда Россия еще захватывала некоторые населенные пункты, её риторика была другой. Две недели назад Путин заявлял, что не готов к переговорам. Десять дней назад Песков сказал, что переговоры с Украиной не будут вестись. Но уже пять дней назад Путин заявил, что готов к переговорам, и вчера еще раз это подтвердил. Это демонстрирует использование различных комбинаций действий для дезориентации нас, наших союзников и третьих стран, в частности Китая, Индии и Бразилии, которые выступают со своими мирными инициативами", - отметил Маломуж.

По его словам, у Путина появилась риторика о мире и попытки повлиять на Китай, Индию и Бразилию.

видео дня

"Он хочет, чтобы эти государства давили на нас и Запад, чтобы достичь своего варианта мирного урегулирования. Потому что Путин увидел, что он уже проиграл Курскую операцию. Это стратегический проигрыш. Он понимает, что не может захватить Покровск и продвинуться дальше по другим направлениям. Кроме того, он видит, что Украина готова к системным оборонительным действиям. Ежедневные потери российских войск составляют более 1300 человек, и за два месяца Россия потеряла до 75 тысяч военных, которых невозможно оперативно заменить. Подготовить, обучить и отправить на фронт новые силы России не хватает ресурсов", - подчеркнул Маломуж.

Генерал армии Украины также подчеркнул, что Путин понял, что Украина не будет играть в его игру затяжной войны на истощение, а будет наносить удары там, где это принесет реальный результат.

"Сейчас Путин говорит иначе, но ему нужны союзники. Он пытается найти компромисс, ведь другого выхода нет. Путин готов жертвовать некоторыми своими "достижениями" и даже отступать. Однако мы понимаем, что это хитрая игра, рассчитанная на то, чтобы остановить наши наступательные операции", - резюмировал Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Возможность переговоров с РФ - что известно

Напомним, Владимир Зеленский ранее говорил, что дипломатическое окончание войны будет проговорено на втором саммите мира, но уже вместе с РФ.

В то же время, Австрия готова стать площадкой для переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

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