Верят в "мир" Путина: Австрия предложила площадку для переговоров Украины

Федеральный канцлер страны заявил, что заявления президента РФ об открытости к мирным переговорам приняли во внимание.

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Негаммер убежден, что мирные переговоры должны начаться без предварительных условий / Коллаж: Главред, фото: Karl Nehammer, ua.depositphotos.com

Австрия готова стать площадкой для переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией. Они должны происходить без предварительных условий и на равных.

Об этом в соцсети X заявил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер. По его словам, его страна приняла во внимание заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы открытости к мирным переговорам с Украиной.

Именно поэтому Негаммер убеждает, что Австрия готова служить площадкой для переговоров, как страна, где расположена штаб-квартира ОБСЕ.

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"Любые переговоры должны происходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве", - написал он.

Кто такой Карл Негаммер? Карл Негаммер - австрийский политик, лидер Австрийской народной партии. Федеральный канцлер Австрии с 6 декабря 2021 года. Министр внутренних дел Австрии с 7 января 2020 до 6 декабря 2021. Член Национальрата с 2017 до 2020 года, пишет Википедия.

Возможность мирных переговоров Украины и России

Напомним, что кремлевский рупор Дмитрий Песков в ответ на сообщения иностранных СМИ о якобы подготовке к мирному диалогу заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины сейчас "потеряли свою актуальность".

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира. Существует по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым.

Накануне британский аналитик сообщил, что несмотря на нежелание Путин таки может пойти на переговоры с Украиной. Если россиянам удастся до трех месяцев захватить Покровск, Белл считает вполне возможным то, что Путин покажет реальную готовность вести переговоры о прекращении войны.

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