Как принудить РФ к миру: у Зеленского назвали условия

Политически и идеологически видно, что Россия может и хочет воевать в мире. Но на своей территории у страны-агрессора нет "красных линий".

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Михаил Подоляк сказал, как принудить РФ к миру / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал условия, которые могут принудить страну-агрессора РФ к миру.

По его словам, принуждение России к миру может базироваться на трех вещах.

"Мир должен перестать торговать с Россией. Просто перестаньте. По крайней мере, введите гораздо более жесткие санкции; введите вторичные санкции против стран, которые являются нейтральными и сегодня зарабатывают в России. Перестаньте передавать технологии в обход санкций", – сказал Подоляк в интервью 24 каналу.

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Советник главы ОП добавил, что ключевым является то, чтобы другие страны наконец убрали из российского рынка свои компании.

По словам Подоляка, финансовые ограничения для олигархов в окружении повлияют на внутриэлитные конфликты в РФ. А дефицит денег в федеральном бюджете ускорит социальный разрыв в стране. Кроме того, россияне будут видеть войну на своей территории.

"Итак: внутренний элитный конфликт, социальный конфликт – и это принуждение. Путем экономики, путем правильно построенного экономического давления, которого сегодня нет", – объяснил советник главы ОП.

Второй составляющей принуждения России к миру он назвал Курскую операцию. Она продемонстрировала, что в отсутствие дефицита Украина проводит гораздо больше эффективных контрдействий и гораздо больше уничтожает вражеской техники.

Подоляк отметил, что политически и идеологически видно, что Россия может и хочет воевать в мире. Но на своей территории у страны-агрессора нет "красных линий". Теперь ей стало понятно, сколько нужно ресурса, чтобы все это масштабировать.

"Как только начинается масштабирование, появляются очень панические настроения, понимаете, сколько людей начинает убегать с линии фронта? Все они возвращаются в Россию и задают определенные вопросы. И это все, опять же, добавляется к социальным конфликтам, которые уже спровоцированы", – отметил Подоляк.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сделал заявление относительно переговоров с Россией. Он подчеркнул, что опыт Иловайска напоминает о вероломности и коварстве российского агрессора. Доверять России нельзя, поскольку её агрессивное поведение не меняется.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины на данный момент "потеряли свою актуальность".

Путин получил ультиматум, но ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии, написали журналисты The Times. Как полагают они, если Путин не пойдет на справедливый мир, бойцы Сил обороны будут вынуждены закрепиться на Курщине и двигаться дальше.

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