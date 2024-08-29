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Доверять им нельзя: Сырский сделал важное заявление о переговорах с РФ

Мария Николишин
29 августа 2024, 12:40
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Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что опыт Иловайска напоминает о вероломности и коварстве российского агрессора.
Доверять им нельзя: Сырский сделал важное заявление о переговорах с РФ
Сырский сделал заявление относительно переговоров с Россией / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/osirskiy

В четверг, 29 августа, в день памяти погибших украинских защитников и защитниц, павших в борьбе за независимость Украины, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление относительно переговоров с Россией.

"Сегодня 10-я годовщина кровопролитных боев за Иловайск. День, когда мы вспоминаем всех защитников и защитниц Украины павших в войне с Россией. Иловайск - это не только трагическое событие в истории Украины, но и страница украинской несокрушимости, это чин и подвиг украинских военных. Помните, что несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу", - подчеркнул он.

Главнокомандующий подчеркнул, что опыт Иловайска напоминает о вероломности и коварстве российского агрессора. Доверять России нельзя, поскольку её агрессивное поведение не меняется.

видео дня

"Этот день всегда будет напоминать нам о коварстве и вероломстве российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя", - подчеркнул Сырский.

Он также выразил благодарность украинским матерям и родителям, чьи дети отдали свои жизни за независимость Украины. Главнокомандующий ВСУ отметил героизм павших воинов, отметив, что их подвиг не будет забыт и навсегда запечатлен в памяти украинского народа.

Иловайская трагедия

В конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, подмога так и не поступила.

Тем временем российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 300 попали в плен, около 160 считаются пропавшими без вести. По данным военных экспертов, количество погибших может составлять до двух тысяч.

Кроме того, ВСУ понесли потери в вооружении и военной технике на сумму 300 млн грн.

В августе 2018 года Организация Объединенных Наций к четвертой годовщине кровавых боев за Иловайск представила на суд общественности свой отчет о нарушении прав человека во время событий августа 2014 года на Донбассе. Он основывается на 80 интервью с гражданскими Иловайска и близлежащих сел, а также с бывшими военнопленными. В докладе ООН приводятся свидетельства, что некоторых украинских военнослужащих и добровольцев, раненых в бою, боевики добивали на поле боя.

Переговоры с РФ - что известно

Напомним, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев говорил, что российская стратегия абсолютно разрушена из-за Курской операции Украины. Теперь ни о каких ультиматумах Кремля в обмен на территориальные уступки со стороны Украины речь не идет.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что переговоры между Украиной и Россией невозможны в ближайшей перспективе, ведь отсутствует предмет подобных переговоров.

В свою очередь, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан заявил, что Украине не нужно начинать мирные переговоры с Россией, пока она не распадется на десятки независимых государств аналогично с СССР.

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