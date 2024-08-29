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Путин может просить о мире: британский аналитик назвал условие

Анна Косик
29 августа 2024, 20:10
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Для российского диктатора приоритетной является безопасность на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой области.
Путин, Белл
Сработает ли план Путина, решит продвижение оккупантов к зиме / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Основные усилия страны-агрессора России в течение последних месяцев направлены на продвижение в Донецкой области и обеспечение безопасности на территории так называемой "ДНР". Кремлевский диктатор Путин понимает, что удержать наступательный потенциал в зимний период его армии будет сложно, поэтому на достижение цели закладывает еще 10-12 недель.

Об этом SkyNews сообщил военный аналитик и вице-маршал авиации в отставке Шон Белл. По его словам, ключевой для дальнейшего развития событий будет ситуация на Покровском направлении.

Оккупационные войска несмотря на большие потери, более тысячи военных в день, продолжают медленно, но стабильно продвигаться вперед. Покровск для врага является стратегически важным, как и для украинских войск.

видео дня

Если россиянам удастся до трех месяцев захватить этот город, Белл считает вполне возможным то, что Путин покажет реальную готовность вести переговоры о прекращении войны.

Что такое Sky News?

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Возможность переговоров Украины и России

Напомним, что в день памяти погибших украинских защитников и защитниц, павших в борьбе за независимость Украины, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление относительно переговоров с Россией. По его словам, доверять России нельзя, поскольку ее агрессивное поведение не меняется.

Накануне кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины сейчас "потеряли свою актуальность". Так от ответил на публикацию СМИ о том, что Киев и Москва якобы в Дохе планировали достичь соглашения, на базе которого прекратились бы удары по энергетике и энергетической инфраструктуре.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк намекнул на то, что украинские военные наступают в Курской области не только для защиты наших людей, но и для того, чтобы заставить Путина думать, что без мира на условиях Украины ему будет только хуже.

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