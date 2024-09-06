США помогут Украине подготовиться: Кирби сделал заявление о мирных переговорах с РФ

Представитель Белого дома назвал "справедливой" "формулу мира" президента Зеленского.

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США помогают Украине иметь сильную позицию для начала мирных переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, Википедия

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США стремятся помочь Украине и президенту Владимиру Зеленскому находиться в сильной позиции, когда начнутся мирные переговоры о завершении войны с Россией.

"Если эта война должна завершится путем переговоров, мы хотим убедиться, что президент Зеленский находится в лучшем положении для принятия решений относительно того, как будут выглядеть эти переговоры, и именно на этом мы сейчас сосредоточены", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома назвал "справедливой" "формулу мира" президента Зеленского. По его словам, США помогли Украине продвинуть ее на международном уровне.

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"Мы абсолютно сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самозащиты, и поставить ее в сильную позицию, если и когда состоятся переговоры", — подчеркнул Кирби.

Он также напомнил, что на этой неделе министр обороны США отправляется в немецкий Рамштайн, чтобы провести очередное заседание контактной группы, во время которого союзники пересмотрят способы, которыми они могут продолжать поддерживать Украину.

Формула мира Зеленского Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий. Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года. "Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта: полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;

полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей. Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию. "Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

Как сообщал Главред, ранее в Белом доме сделали заявление об операции на Курщине. По словам Джона Кирби, делать выводы об операции ВСУ в Курской области рано. Россияне перебросили определенные ресурсы на это направление и хотят помешать действиям украинских военных. Поэтому пока рано говорить, может ли ситуация на Курщине повлиять на эскалацию.

Также в Белом доме сделали заявление после удара РФ по Украине. Там отметили, что массированная атака страны-агрессора России по Украине 26 августа - это классический ход в стратегии российского диктатора Владимира Путина.

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