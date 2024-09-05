Потери российских оккупантов в Украине стремительно выросли: в разведке назвали причины

По данным британской разведки, уровень потерь РФ в войне против Украины продолжит оставаться на высоком уровне из-за значительной интенсивности боевых действий.

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Британская разведка назвала причину роста потерь в армии России / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты ежедневно теряют убитыми и ранеными более тысячи военнослужащих. Прежде всего это связано с наступательной операцией украинских войск в Курской области и интенсивными боевыми действиями на Покровском направлении. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Согласно отчету Генерального штаба Украины, среднесуточные потери России в Украине в августе 2024 года выросли до 1187 человек убитыми и ранеными. С начала войны общие потери России достигли 610 тысяч.

"Увеличение потерь в августе 2024 года почти наверняка связано с операцией Украины под Курском и продолжающимся давлением на Покровском направлении. Россия продолжает полагаться на массу, чтобы компенсировать нехватку личного состава и возможностей по оснащению", - говорится в сообщении. видео дня

Британская разведка отмечает, что российские оккупационные войска продолжат давить по всей линии фронта в течение следующего месяца, но ограниченные возможности РФ будут сдерживать ее способность использовать тактические успехи для достижения более широких оперативных целей.

"Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в течение сентября 2024 года, поскольку Россия продолжает операции на широком фронте от Курска на севере до Роботино на юге", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия продолжает интенсивно атаковать в направлении к городу Покровска и Курахово. В то же время украинским войскам удалось достичь успеха в районе Донецка. По информации аналитиков из американского Института изучения войны (ISW), геолокационные данные, опубликованные 4 сентября, свидетельствуют о восстановлении позиций ВСУ в восточной части Максимильяновки, к западу от Донецка.

Операция ВСУ в Курской области развивается по плану, и украинские силы успешно выполняют поставленные задачи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

На Кураховском направлении противник усилил атаки за последние дни, пытаясь прорваться к Угледару, который является стратегически важным для армии России. По словам военного эксперта Сергея Грабского, российские войска пытаются одновременно достичь двух целей - продвинуться в районе Курахово и захватить энергогенерирующее предприятие, создавая угрозу окружения украинских сил под Угледаром.

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