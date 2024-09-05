Потери российских оккупантов в Украине стремительно выросли: в разведке назвали причины

Российские оккупанты ежедневно теряют убитыми и ранеными более тысячи военнослужащих. Прежде всего это связано с наступательной операцией украинских войск в Курской области и интенсивными боевыми действиями на Покровском направлении. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Согласно отчету Генерального штаба Украины, среднесуточные потери России в Украине в августе 2024 года выросли до 1187 человек убитыми и ранеными. С начала войны общие потери России достигли 610 тысяч.
"Увеличение потерь в августе 2024 года почти наверняка связано с операцией Украины под Курском и продолжающимся давлением на Покровском направлении. Россия продолжает полагаться на массу, чтобы компенсировать нехватку личного состава и возможностей по оснащению", - говорится в сообщении.видео дня
Британская разведка отмечает, что российские оккупационные войска продолжат давить по всей линии фронта в течение следующего месяца, но ограниченные возможности РФ будут сдерживать ее способность использовать тактические успехи для достижения более широких оперативных целей.
"Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в течение сентября 2024 года, поскольку Россия продолжает операции на широком фронте от Курска на севере до Роботино на юге", - отмечают в Минобороны Великобритании.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия продолжает интенсивно атаковать в направлении к городу Покровска и Курахово. В то же время украинским войскам удалось достичь успеха в районе Донецка. По информации аналитиков из американского Института изучения войны (ISW), геолокационные данные, опубликованные 4 сентября, свидетельствуют о восстановлении позиций ВСУ в восточной части Максимильяновки, к западу от Донецка.
Операция ВСУ в Курской области развивается по плану, и украинские силы успешно выполняют поставленные задачи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
На Кураховском направлении противник усилил атаки за последние дни, пытаясь прорваться к Угледару, который является стратегически важным для армии России. По словам военного эксперта Сергея Грабского, российские войска пытаются одновременно достичь двух целей - продвинуться в районе Курахово и захватить энергогенерирующее предприятие, создавая угрозу окружения украинских сил под Угледаром.
Другие новости:
- Путин сделал заявление о готовности к переговорам с Украиной
- Лавировать не получается: Путин впервые признался в плачевной ситуации на Курщине
- Оккупанты положили глаз на Днепропетровскую область: ВСУ ждет решающая битва
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред