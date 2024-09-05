ВСУ восстановили утраченные позиции в Донецкой области: где враг нанес ответный удар

Оккупанты не прекращают атаковать украинские силы вдоль почти всей линии фронта. Несмотря на давление со стороны врага ВСУ удается достигать успехов.

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Враг не покидает намерений захватить Покровск и Угледар / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с ISW

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает усиленно атаковать Покровское и Кураховское направления. В то же время ВСУ удалось продвинуться вблизи Донецка.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны(ISW), геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, указывают на восстановление позиций ВСУ в восточной части Максимильяновки, что к западу от Донецка.

В то же время геолокационные кадры на юго-восток от Покровска подтверждают продвижение врага на юг Новогродовки и на запад от Николаевки. Также Минобороны РФ заявило о захвате Карловки, аналитики считают, что это произошло до 30 августа.

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Оккупационные войска продолжили наступательные операции к востоку от Покровска в районе 6 населенных пунктов и на юго-восток от города в районе Новогродовки, Селидово, Михайловки, Бажаного Первого, Украинки и Галициновки.

Не уменьшает активность враг и на юго-запад от Донецка. Геолокационные кадры свидетельствуют, что противник продвинулся на север от Парасковиевки, что к северо-востоку от Угледара. Продвижение у оккупантов есть и вдоль шоссе Великая Новоселка-Павловка Т-0509, что к западу от города.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, об активизации врага на Кураховском направлении сообщал эксперт Грабский. По его словам, российские оккупанты пытаются достичь сразу двух целей - продвинуться в районе Курахово, захватить энергогенерирующее предприятие, создавая нависание над Угледаром и окружить украинские силы под городом.

Недавно противник пережил самые дорогие сутки за все время полномасштабного вторжения агрессора России в Украину. Аналитик Эндрю Перпетуа подсчитал более 180 поврежденных, уничтоженных и брошенных российских машин и тяжелого вооружения.

Ранее российские оккупанты оккупировали село Пречистовка в Угледарском районе Донецкой области. По данным DeepState, также враг продвинулся возле Водяного.

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