'Цена за фантазии Путина': глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

Страна-агрессор Россия платит огромную цену за имперские фантазии Владимира Путина. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштейна".
Он отметил, что более 600 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Кроме того, с 24 февраля 2022 года ВСУ:
- уничтожили или повредили 32 российских корабля;
- ликвидировали 97 российских истребителей.
"Украине в очередной раз удается выстоять в этой агрессивной войне", - подчеркнул глава Пентагона.
"Рамштайн-24" в Германии - что известно
Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины соберется 6 сентября на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн-Мизенбах (Германия).
Это будет первая встреча почти за 3 месяца и уже двадцать четвертая по счету.
Последний раз союзники проводили переговоры в формате "Рамштайн" 13 июня 2024 года в Брюсселе.
Заседание традиционно возглавят глава Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун.
Среди других участников Контактной группы - представители оборонных ведомств из более чем 50 стран, которые оказывают военную помощь Украине в борьбе с широкомасштабной агрессией РФ.
Одной из главных тем "Рамштайна-24" будет укрепление ПВО.
Анонсируя заседание, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры постараются удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.
Заседание "Рамштайн" - что известно
Напомним, в Германии, на авиабазе НАТО Рамштайн, в пятницу, 6 сентября, проходит 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во время встречи участники заявили о безоговорочной поддержке Украины. При этом было озвучено несколько новых пакетов помощи для Украины.
Владимир Зеленский во время 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" произнес речь, в которой обратился к союзникам по ключевым вопросам для достижения победы Украины и рассказал о текущей ситуации.
Также известно, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия передаст Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на 150 млн евро. Шесть машин будет направлено в Украину в этом году, еще шесть - в 2025 году.
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