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"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

Мария Николишин
6 сентября 2024, 15:16
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Украине в очередной раз удается выстоять в этой агрессивной войне, подчеркнул глава Пентагона.
'Цена за фантазии Путина': глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне
Глава Пентагона на "Рамштайн" оценил потери РФ / коллаж: Главред, фото: U.S. Secretary of Defense, flickr

Страна-агрессор Россия платит огромную цену за имперские фантазии Владимира Путина. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштейна".

Он отметил, что более 600 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года ВСУ:

видео дня
  • уничтожили или повредили 32 российских корабля;
  • ликвидировали 97 российских истребителей.

"Украине в очередной раз удается выстоять в этой агрессивной войне", - подчеркнул глава Пентагона.

"Рамштайн-24" в Германии - что известно

Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины соберется 6 сентября на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн-Мизенбах (Германия).

Это будет первая встреча почти за 3 месяца и уже двадцать четвертая по счету.

Последний раз союзники проводили переговоры в формате "Рамштайн" 13 июня 2024 года в Брюсселе.

Заседание традиционно возглавят глава Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун.

Среди других участников Контактной группы - представители оборонных ведомств из более чем 50 стран, которые оказывают военную помощь Украине в борьбе с широкомасштабной агрессией РФ.

Одной из главных тем "Рамштайна-24" будет укрепление ПВО.

Анонсируя заседание, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры постараются удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

Заседание "Рамштайн" - что известно

Напомним, в Германии, на авиабазе НАТО Рамштайн, в пятницу, 6 сентября, проходит 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Во время встречи участники заявили о безоговорочной поддержке Украины. При этом было озвучено несколько новых пакетов помощи для Украины.

Владимир Зеленский во время 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" произнес речь, в которой обратился к союзникам по ключевым вопросам для достижения победы Украины и рассказал о текущей ситуации.

Также известно, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия передаст Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на 150 млн евро. Шесть машин будет направлено в Украину в этом году, еще шесть - в 2025 году.

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