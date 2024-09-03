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Норвегия усиливает защиту Украины с неба: правительство выделяет новую помощь

Анна Косик
3 сентября 2024, 19:34
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Норвежское правительство решило выделить дополнительную помощь на усиление ПВО и дронов для защиты Украины.
ПВО, дрон, Грам
Дополнительные средства будут предназначены для усиления ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: Bjørn Arild Gram, Генштаб ВСУ, Командование Воздушных Сил ВСУ

В правительстве Норвегии объявили о выделении дополнительных 570 миллионов крон, эквивалентных более чем 48 миллионам евро, в Международный фонд для покупки средств противовоздушной обороны и дронов для Украины.

Как говорится в сообщении правительства, этот вклад Норвегии будет способствовать защите как и украинского населения, так и важных инфраструктурных объектов от атак страны-агрессора России.

"Украина остро нуждается в большем количестве военного оборудования, чтобы защитить себя от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы сделать свой вклад", - отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

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Норвегия выделила дополнительные средства в сотрудничестве с Великобританией, Нидерландами и Литвой, которые являются участниками Международного фонда для Украины. Это дополнительный механизм финансовой поддержки, к которому приобщены также Австралия, Дания, Исландия, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция.

Что такое Международный фонд для Украины?

Международный фонд для Украины - это механизм финансирования, который использует финансовые взносы международных партнеров для быстрой закупки приоритетного военного оборудования для Украины. Объединяя международные ресурсы для закупки оборудования для Вооруженных Сил Украины, фонд демонстрирует непоколебимую поддержку Украины и обеспечивает непрерывную поставку военной поддержки.

Усиление украинской ПВО западными партнерами

Напомним, недавно США объявили о новом пакете помощи Украине, в его перечень входили в частности ракеты для HIMARS и ПВО.

Накануне стало известно, что Украина получит западные системы противовоздушной обороны, в частности американские комплексы Patriot, в ближайшие месяцы. Они помогут защитить страну от ракетных и дроновых атак РФ.

Ранее, во время саммита НАТО в Вашингтоне датский премьер заявила, что Украине необходимо передать все имеющиеся на данный момент у Дании системы ПВО.
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