Несмотря на позицию США: в ЕС заявили о помощи Украине за счет доходов от росактивов

В Штатах хотят убедиться, что план, направленный на получение Украиной кредитов будет реализован, прежде чем его одобрит Конгресс.

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Опасения США не должны стать на пути передачи Украине помощи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

В Европейском Союзе будут настаивать на выполнении обязательств по обеспечению помощи Украине за счет замороженных активов страны-агрессора России, независимо от вопросов США.

Как передает Bloomberg, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он убеждает, что будет сделано все возможное для поддержки Украины, независимо от решений Штатов.

"Украине необходимо повысить свой оборонный потенциал, и это нужно ей сейчас", - заявил он в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС. видео дня

Заметим, что соглашение об использовании доходов от замороженных активов РФ столкнулась с задержками из-за поисков Вашингтоном надежных гарантий способности ЕС продолжать санкции, несмотря на сопротивление Венгрии.

Боррель добавил, что ищет способ обойти противодействие одной из стран-членов ЕС выделению 6 миллиардов евро помощи Украине, что ранее обсуждали в Евросоюзе.

Что такое Bloomberg? Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Передача Украине помощи за счет замороженных активов РФ

Напомним, что до конца нынешнего года Украина должна получить около 15 млрд евро (16,24 млрд долларов США). Кредит, в свою очередь, также будет погашаться от будущих поступлений из российских активов.

Накануне Европейский союз нашел юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов РФ. Поскольку Венгрия воздержалась от предварительного соглашения об использовании этих доходов, она "не должна быть частью решения".

Ранее Макрон и Байден договорились поддерживать усилия внутри Европейского Союза и "Большой семерки" по привлечению доходов от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины, согласно международному праву, соответствующим правовым системам и процессам принятия решений.

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