Евросоюз тайно готовится к вступлению Украины в блок - Politico

ЕС не хочет много говорить публично о приеме новых членов на фоне протестов разгневанных фермеров, которые устраивают акции протеста по всему континенту.

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Задача по расширению ЕС сложна, особенно в вопросе Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Евросоюз держит в секрете работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдовы и ряда западно-балканских стран. Причина этому - протесты разгневанных фермеров и выборы в ЕС, до которых осталось всего три месяца. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

"Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом [расширении] до европейских выборов", — сказал один чиновник ЕС на условиях анонимности.

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"Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров — это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги", — добавил чиновник, имея в виду выборы в Европейский парламент в июне.

Почему бастуют польские фермеры Польские фермеры уже несколько месяцев блокируют границы между Украиной и Польшей. Протестующие требуют запретить импорт украинской агропродукции и выступают против "Европейского зеленого курса" (пакет инициатив, направленный на то, чтобы поставить ЕС на путь экологичесой трансформации). Политолог Олег Саакян считает, что первопричиной забастовок среди польских аграриев является политический фактор. По его словам, за протестами стоят не только и не столько фермеры, сколько праворадикальная партия Конфедерация. Аредседатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак также уверен, что "акция польских фермеров не столько экономическая, сколько политическая, которая была организована и профинансирована Россией", передают Факты ICTV. В МИД Польши признали, что "пропутинские агенты" хотят захватить протестные движения фермеров на польско-украинской границе.

Тем не менее, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая баллотируется на второй срок, пообещала подготовить блок к членству Украины в ЕС.

"Европе пришло время снова мыслить масштабно и писать свою собственную судьбу", - заявила она.

Издание отмечает, что задача по расширению ЕС сложна, особенно в вопросе Украины.

"Опустошенная войной Украина с населением почти 44 миллиона человек станет крупнейшей территорией в блоке. Учитывая свое население, Киев будет обладать значительным влиянием в Европейском парламенте и Совете ЕС", - говорится в статье.

При этом Украина будет иметь один из самых низких ВВП. Это создаст огромную нагрузку на политику сплочения блока — финансирование, которое течет из более богатых регионов в более бедные. Согласно внутренней записке Совета ЕС, интеграция Украины в блок может означать около 186 миллиардов евро средств Евросоюза в течение семи лет.

Таким образом, будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС "придётся платить больше и получать меньше".

Блок решил, что подготовка к возможной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести стран Западных Балкан должна осуществляться внутри страны, а не на глазах у общественности, пишет Politico.

Членство Украины в Евросоюзе

12 марта Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, Украина стала еще на шаг ближе к старту переговоров и членства в ЕС. Премьер отметил, что Украина обязательно станет членом ЕС, а правительство будет работать, чтобы это произошло как можно быстрее.

Ранее Европейская комиссия предложила начать переговоры о вступлении Украины в ЕС при условии выполнения четырех критериев, которые были определены в отчете Еврокомиссии о прогрессе в реформах в Украине.

14 декабря на саммите в Брюсселе лидеры Европейского Союза приняли рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что это четкий сигнал ожиданий для этих стран и всего европейского континента.

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