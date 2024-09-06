Курская операция, усиление ПВО и прекращение агрессии РФ: заявление Зеленского на "Рамштайн"

Президент подчеркнул, что в течение осени вместе с партнерами возможно сделать все для окончания российской агрессии.

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Зеленский убежден, что только решительные шаги помогут остановить Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, pixabay, скриншот

6 сентября во время 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" произнес речь, в которой обратился к союзникам по ключевым вопросам для достижения победы Украины и рассказал о текущей ситуации.

Необходимость этих шагов Зеленский объясняет тем, что решимость Украины и Запада может заставить Путина искать пути для установления мира.

Успехи ВСУ в Курской области

Зеленский рассказал, что сегодня прошел ровно месяц с начала Курской операции ВСУ на территории страны-агрессора России. Это приграничье с которого Путин готовился открыть новое наступление на Украину, в частности на город Сумы.

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По состоянию на сейчас Украина контролирует территорию в более 1300 кв. км в Курской области. Это включает, в частности, более сотни населенных пунктов. Значительная часть этой территории была просто покинута российскими войсками.

Президент подчеркнул, что они просто сбежали, когда увидели приближение украинских войск. Кроме этого глава государства объявил статистику потерь врага во время этой операции - около 6 тысяч солдат РФ убиты и ранены, только в Курской области.

Зеленский пояснил, что благодаря таким действиям сейчас нет никакой угрозы, что Россия начнет новое наступление на нашу территорию. В частности на город Сумы, как это было в мае, когда Путин начал наступление на Харьковщине.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Изменение ситуации на линии фронта

Зеленский сообщил, что сейчас фиксируются и изменения в общей ситуации в войне. Прежде всего, в результате украинских действий в Курской области Путин показал свои истинные интересы.

Это, по его словам, теперь для тех, кто до сих пор верит, что Путин хочет защитить его людей и свои интересы безопасности, должна стать очевидной ложь кремлевского диктатора.

Ведь в то время как ВСУ продвигаются на Курщине, российская армия продолжает наступательные операции на территории Украины. При этом привлекает наиболее боеспособные подразделения для расширения зоны оккупации в Донецкой области. Это ясный выбор Москвы.

Усиление ПВО Украины

Отдельно Зеленский отметил необходимость поддержки Украины в сфере усиления противовоздушной обороны. Страна благодарна за предоставленные установки и системы, однако их все еще недостаточно. В мире есть достаточно систем ПВО, чтобы российский террор не имел результатов.

Но партнеры поставили Украине не все обещанное вооружение, которое нужно для защиты. Защищаться от российских атак уже помогают истребители F-16, но их также недостаточно.

"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия", - добавил президент, призывая к решительным действиям и давлению на агрессора Россию.

Какие страны обещали передать Украине F-16 и сколько / Инфографика: Главред

Разрешение на применение дальнобойного вооружения

Зеленский обратился к представителям США, Великобритании и Франции, благодаря чьей смелости уже были воплощены очень важные операции, позволившие вернуть безопасность в Черное море и вернуть продовольствие.

Украине сейчас необходимо получить больше средств поражения и самое главное - разрешение на их использование не только на территории временно оккупированных территорий, но и России. Таким образом РФ можно смотивировать искать мира.

Президент предложил еще одну альтернативу - инвестировать в производство оружия на территории Украины или создавать совместные производства. По его словам, Украина может быстро произвести все что необходимо, но запад должен помочь сделать все, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия.

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