Серьезное усиление: Зеленский оценил передачу Украине новой системы Patriot

Каждый решительный шаг партнеров спасает множество жизней в Украине, убежден Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский прокомментировал передачу Украине новой системы Patriot / Колаж: Главред, фото: ОП, US Army

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Румынии Клаусу Йоханнису, а также правительству и парламенту Румынии за их решение предоставить Украине систему ПВО Patriot.

"Это значительный вклад в усиление защиты нашего неба, граждан и гражданской инфраструктуры от российского ракетного террора, а также сильное свидетельство настоящей дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, - написал Зеленский в соцсети Х.

Глава государства убежден, что каждый такой решительный шаг спасает множество жизней, и Украина благодарна всем партнерам, принимающим сильные меры по противодействию российскому террору.

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Он также подчеркнул, что система Patriot, защищая людей от российской агрессии, не только защищает Украину, но и укрепляет долгосрочную безопасность партнеров и всего региона.

"Это лидерство, которое приносит пользу всем нам", - резюмировал Зеленский.

/ @ZelenskyyUa

Передача Румынией Украине новой системы Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис ранее подписал указ о передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Законопроект был принят в понедельник в Сенате и во вторник Палатой депутатов в качестве органа, принимающего решения, и направлен на утверждение акта дарения зенитно-ракетного комплекса Patriot в конфигурации, согласованной с американским партнером.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Ранее сообщалось о том, что Румыния окончательно одобрила передачу Украине ЗРК Patriot. Румыния направит США письма-предложения и согласования по замене подаренной батареи и рассчитывает оплатить примерно 60 миллионов долларов.

Напомним, что Румыния передает Украине Patriot с лучшей "начинкой". Министерство обороны страны направило в парламент законопроект, согласно которому страна передаст Украине систему Patriot. Речь идет о бесплатной передаче украинским вооруженным силам сиситемы Patriot в конфигурации PAC-3+.

Также известно, что Украина ожидает Patriot из Израиля. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что "Железный купол" не справляется с ракетами дальнего радиуса действия и баллистикой, несмотря на то, что система ПВО Израиля имеет много уровней.

/ Главред

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