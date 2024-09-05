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Украине подарили систему Patriot: президент Румынии обнародовал закон

Алексей Тесля
5 сентября 2024, 16:54
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Для передачи Украине системы Patriot Румынии было необходимо внести изменения в закон 2017 года.
Йоханнис
Клаус Йоханнис подписал указ о передаче Украине системы ПВО Patriot / Коллаж: Главред, Фото: presidency.ro, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

По информации, опубликованной на сайте президента Румынии в четверг, 5 сентября, Йоханнис подписал указ о вступлении в силу соответствующего закона.

Законопроект был принят в понедельник в Сенате и во вторник Палатой депутатов в качестве органа, принимающего решения, и направлен на утверждение акта дарения зенитно-ракетного комплекса Patriot в конфигурации, согласованной с американским партнером.

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Подробности передачи ЗРК Patriot Украине

Правительство Румынии также уполномочено предпринять необходимые шаги для восстановления наземных средств противовоздушной обороны. Суммы, необходимые для оплаты сборов и платежей за восстановление наземных средств ПВО, будут выделены из бюджета Министерства национальной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вечером поблагодарил Румынию за систему Patriot, которую парламент одобрил для передачи Украине.

Как сообщалось, в июне 2024 года члены Высшего совета национальной обороны Румынии на заседании под председательством президента Румынии Клауса Йоханниса приняли решение передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Как уточняет румынская служба Радио Свобода, для передачи Украине системы Patriot необходимо было внести изменения в закон 2017 года, согласно которому Румыния купила 7 Patriot на почти $4 млрд.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Ранее сообщалось о том, что Румыния окончательно одобрила передачу Украине ЗРК Patriot. Румыния направит США письма-предложения и согласования по замене подаренной батареи и рассчитывает оплатить примерно 60 миллионов долларов.

Напомним, что Румыния передает Украине Patriot с лучшей "начинкой". Министерство обороны страны направило в парламент законопроект, согласно которому страна передаст Украине систему Patriot. Речь идет о бесплатной передаче украинским вооруженным силам сиситемы Patriot в конфигурации PAC-3+.

Также известно, что Украина ожидает Patriot из Израиля. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что "Железный купол" не справляется с ракетами дальнего радиуса действия и баллистикой, несмотря на то, что система ПВО Израиля имеет много уровней.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

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