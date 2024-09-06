Зеленский прибыл в Германию и встретится с Шольцем и Остином: о чем будут говорить

Далее Зеленский отправится в Италию на Международный экономический форум "Амброзетти".

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Владимир Зеленский встретится с Олафом Шольцем и Ллойдом Остином / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 сентября на авиабазу Рамштайн для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, будет вестись "работа с партнерами по прочности Украины".

"Нам нужна решимость партнеров и средств, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся", - написал Зеленский.

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Президент примет участие в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Отдельно пройдут переговоры с канцлером Олафом Шольцом.

Далее Зеленский отправится в Италию на Международный экономический форум "Амброзетти". Там состоятся встречи с представителями итальянского бизнеса и пройдут преговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мэлони.

"Согласуем позиции со всеми союзниками по G7", - отметил президент.

Как сообщал Главред, СМИ писали, что Зеленский планирует посетить встречу контактной группы "Рамштайн" в Германии. Издание Spiegel со ссылкой на источники в Берлине писало, что Зеленский хочет во время встречи описать всю серьезность ситуации в Украине и попросить партнеров о предоставлении новых поставок оружия для ВСУ, в том числе дальнобойных ракет и дополнительных систем противовоздушной обороны.

Напомним, во время 20 заседания Рамштайна приоритетными темами стали боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16 и дроны. Тогда коалиция стран партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине.

"Рамштайн-24" в Германии - что известно Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины соберется 6 сентября на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн-Мизенбах (Германия). Это будет первая встреча почти за 3 месяца и уже двадцпть четвертая по счету. В последний раз союзники проводили переговоры в формате "Рамштайн" 13 июня 2024 в Брюсселе. Заседание традиционно возглавят председатель Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун. Среди других участников Контактной группы – представители оборонных ведомств из более 50 стран, оказывающих военную помощь Украине в борьбе с широкомасштабной агрессией РФ. Одной из главных тем "Рамштайна-24" будет укрепление ПВО. Анонсируя заседание, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры будут пытаться удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

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