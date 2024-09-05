Приедет за оружием: Зеленский планирует неожиданно появиться на заседание "Рамштайн"

Президент Украины хочет напрямую обратиться к западным партнерам для получения дальнейших поставок оружия для борьбы против агрессора.

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Визит Зеленского может добавить "политической окраски" встрече / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Рустем Умеров

В пятницу, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить встречу контактной группы "Рамштайн" в Германии. Об этом сообщает SPIEGEL.

Издание, ссылаясь на источники в Берлине, сообщает, что Зеленский хочет во время встречи описать всю серьезность ситуации в Украине и попросить партнеров о предоставлении новых поставок оружия для ВСУ, в том числе дальнобойных ракет и дополнительных систем противовоздушной обороны.

Визит на базу ВВС США в Рамштайне издание называет необычным. акож ожидается присутствие министра обороны Бориса Писториуса. Ведь с начала войны министры регулярно встречались там, где с военными обсуждались совместные усилия по наилучшему оснащению Украины военной техникой. Пока что в Рамштайне царила более рабочая атмосфера, но визит Зеленского, скорее всего, сделает это заседание политическим.

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Зеленский также планирует встретиться с министром обороны Германии Писториусом в Берлине. Главное внимание, вероятно, будет сосредоточено на вопросе, сможет ли Германия собрать дополнительные пакеты вооружений на ближайшие месяцы, несмотря на жесткую бюджетную ситуацию.

Что известно о Spiegel? Spiegel - один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

Проведение заседаний "Рамштайн" по поддержке Украины

Напомним, во время 20 заседания Рамштайна приоритетными темами стали боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16 и дроны. Тогда коалиция стран партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине.

Накануне во время встречи в формате "Рамштайн" состоялся официальный запуск Коалиции дронов, к которой присоединилось 8 стран - Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды и Латвия.

Ранее министры обороны стран-партнеров объявили новые пакеты поддержки наших воинов. Это касалось и снарядов, и ракет, и РЭБ, и новых дронов, и новых мощностей для украинской ПВО. Кроме этого была создана соответствующая коалиция развития ПВО. Лидерами в ее организации стали Германия и Франция.

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